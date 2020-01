Patrick Mahomes pourrait obtenir le premier contrat de 200 millions de dollars de la NFL – et bientôt

Au cours des deux dernières saisons, Patrick Mahomes s’est imposé comme l’un des joueurs les plus précieux de la NFL. Malgré cela, il a été payé moins de 4,5 millions de dollars en 2019 – 32e parmi tous les quarts et 343e parmi tous les joueurs actifs.

Cela va changer énormément. La question est de savoir si cela se produit cette intersaison ou la prochaine. Le jeu absurde de Mahomes et son libre arbitre imminent signifient que les chefs devront lui remettre une prolongation de contrat importante dans les 20 prochains mois ou risquer de l’aliéner et de le pousser vers le libre arbitre.

C’est un risque qu’aucun camp ne voudrait prendre – et cela devrait signifier que le joueur par excellence de la NFL en 2018 deviendra le joueur le mieux payé de l’histoire de la ligue en 2020.

Mahomes ne sera pas longtemps l’une des plus grandes affaires de la NFL

Le jeune quart ne comptera que 5,2 millions de dollars contre le plafond salarial de Kansas City la saison prochaine, la quatrième année de son contrat de recrue. C’est un salaire inférieur à celui de 26 autres quarts de 2020, dont Ryan Fitzpatrick, Jacoby Brissett et Nick Foles.

Il est sur le point de faire moins de 10 autres membres de sa propre liste, y compris les cibles Tyreek Hill, Travis Kelce et Sammy Watkins. Il sera également éligible à une option d’équipe de cinquième année en 2021 qui totalisera environ 22 millions de dollars – un certain nombre que Kansas City serait heureux de payer.

Permettre à Mahomes de jouer l’intégralité de son contrat de recrue aiderait à conserver un espace de plafond pour une équipe sans dépenser beaucoup d’argent à l’avenir. Les petits chèques de paie du quart-arrière ont créé la marge de manœuvre nécessaire pour signer ou prolonger l’aide des vétérans des deux côtés du ballon, y compris des joueurs comme Tyrann Mathieu, Anthony Hitchens et Watkins. En conséquence, la franchise devrait avoir moins de 19 millions de dollars à dépenser pour la prochaine intersaison, ou moins que toutes les autres équipes sauf six en 2020.

Cela signifie que la gestion des coûts sera une priorité ce printemps. Malgré cela, Kansas City doit trouver un équilibre entre être économe avec un plafond salarial bourré et récompenser un talent non rémunéré et excédentaire.

Un échec à enfermer Mahomes dans un contrat de valeur marchande pourrait entraîner un désastre pour les chefs.

Washington a montré à la ligue comment s’aliéner efficacement d’un jeune quart-arrière émergent en insistant pour ne pas donner à Kirk Cousins ​​une grande prolongation lorsque son contrat de recrue a expiré en 2016. Au lieu de cela, le club l’a réintégré pendant un an sous son étiquette de joueur de franchise, puis l’ont fait à nouveau en 2017, rompant effectivement les pourparlers contractuels entre les deux parties. Deux ans et près de 44 millions de dollars plus tard, Cousins ​​s’est rendu au Minnesota en tant qu’agent libre.

Kansas City ne va probablement pas bousiller sa gestion aussi à fond que Washington. Il y a un grand écart de talent entre les «assez bons» cousins ​​et une menace de MVP pérenne comme Mahomes, qui est le premier chef QB en 50 ans à conduire son équipe au Super Bowl. De plus, peu d’équipes sont capables de capturer l’engagement profond de l’ancien directeur général de Washington, Bruce Allen, à engendrer la mauvaise volonté de chaque pouce de son atmosphère.

Plutôt que de laisser l’argent séparer l’équipe de sa première série éliminatoire locale depuis Len Dawson, Kansas City devra soit payer ses services, soit devenir la risée de la NFL.

La plupart des jeunes quart-arrière dépassés obtiennent des extensions massives avant même de pouvoir renifler une agence gratuite

Pourquoi Mahomes serait-il payé deux ans avant qu’il ne devienne agent libre? Parce qu’il:

a) Récompense son jeu stellaire et construit une relation plus forte entre l’équipe et le joueur (tout en montrant aux fans à quel point une franchise se soucie de son athlète le plus important).

b) Permet au club une plus grande flexibilité dans l’étalement des bonus gigantesques et des salaires annuels de ce joueur pour masser doucement sa casquette au fil des ans.

Nous l’avons vu assez récemment. Jared Goff avait trois ans dans sa carrière dans la NFL quand il a obtenu une prolongation de 134 millions de dollars sur quatre ans, deux saisons avant qu’il ne devienne joueur indépendant. Comme Mahomes, il était un ancien choix de première ronde qui avait amené son équipe au Super Bowl lors de sa troisième saison en tant que pro. Carson Wentz, repêché une place après Goff, a également obtenu un salaire à neuf chiffres avec un contrat de quatre ans de 128 millions de dollars après sa troisième saison.

L’accord de Goff a repoussé son plus gros record de la saison à 2019 afin que les Rams puissent s’en débarrasser alors qu’ils avaient de l’espace pour brûler. L’accord de Wentz est allé dans l’autre sens pour un Eagles à court d’argent, réduisant en fait son plafond atteint la saison dernière mais reportant des paiements plus importants à l’avenir.

Les quarts de franchise qui n’ont pas été retenus au premier tour – et qui n’ont donc pas à leur disposition des options d’équipe de cinquième année dans leur contrat de recrue – ont des horaires similaires. Derek Carr a obtenu un contrat de 125 millions de dollars sur cinq ans avec les Raiders après sa troisième saison en championnat. Russell Wilson a obtenu une prolongation de 87 millions de dollars l’été avant l’expiration de son contrat de recrue, puis 140 millions de dollars au printemps dernier, alors que son précédent gros contrat était à un an du péage.

Il existe des exceptions à cette règle. Dak Prescott se précipite vers le libre arbitre en 2020 après quatre années fortes en tant que quart-arrière partant des Cowboys. Malgré cela, les tendances récentes suggèrent que Mahomes est plus susceptible d’être payé ce printemps / été qu’en 2021 ou 2022.

Alors qu’est-ce que Mahomes va faire quand les Chiefs se poney?

Mahomes, à moins d’un revirement inattendu, sera le joueur le mieux payé de l’histoire de la NFL.

Le contrat de 84 millions de dollars sur trois ans des Cousins ​​avec les Vikings a rendu le prochain contrat de Mahomes un peu plus difficile à prévoir car il s’agit du seul mégadéal entièrement garanti que la NFL moderne ait jamais vu. Pourtant, nous pouvons jeter un regard en arrière sur Goff, Wentz et Wilson pour mieux comprendre ce qui nous attend pour le passeur aux grandes armes.

Le plus gros contrat global de la NFL appartient à Matt Ryan avec cinq ans et 150 millions de dollars, mais cette moyenne de 30 millions de dollars par an n’est que sixième. La prolongation de 140 $ de Wilson sur quatre ans à compter du printemps 2019 lui accorde une manne annuelle moyenne de 35 millions de dollars. Mahomes est plus jeune que ces deux quarts et continue de grandir en tant que passeur. Cela signifie qu’il ne va pas simplement battre le record du contrat le plus précieux de la ligue – il va probablement le briser.

Les premiers rapports suggèrent que l’accord se terminera quelque part dans la fourchette de cinq ans et 40 millions de dollars par saison. Ce serait un accord record, mais les quarts inférieurs obtiennent des contrats record presque chaque année. Le nombre le plus significatif sera de 80%. C’est le montant de garanties pratiques que le jeune QB et son agent rechercheront.

En janvier 2020, seuls deux quarts de la ligue – Goff et Wentz – avaient des contrats évalués à plus de 100 millions de dollars avec plus de 80% de cet argent lié à des garanties pratiques.

Bien qu’il n’ait pas commenté publiquement ses prochaines négociations de contrat, il est probablement sûr de dire que c’est un objectif que Mahomes aimerait atteindre. Un contrat à valeur marchande pour ses services de calibre MVP ne comprendrait pas seulement 200 millions de dollars sur cinq ans, mais aussi l’assurance des chefs que son contrat sera étalé pour faire quelque chose comme 160 millions de dollars de ce qui est pratiquement garanti.

Cinq ans, 200 millions de dollars pour Mahomes. C’est un prix cher pour un jeune quart-arrière. Il vaudra probablement chaque centime.