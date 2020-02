Patrick Mahomes rejoint la liste des recrues de la MLB à jouer dans un Super Bowl

Patrick Mahomes a été le joueur par excellence de la NFL lors de sa première saison complète en tant que quart-arrière de départ, puis a mené les Chiefs de Kansas City à leur premier Super Bowl en 50 ans l’année suivante. Il est donc difficile de nier que le choix du football a été la décision de carrière correcte et correcte, en particulier avec Mahomes en ligne pour peut-être le premier contrat de 200 millions de dollars dans l’histoire de la NFL.

Mais c’est quand même amusant de penser à Mahomes, le joueur de baseball.

Le baseball est dans ses gènes. Son père, Pat Mahomes, a présenté six équipes de ligues majeures en 11 saisons. En grandissant, le jeune Mahomes était un rendez-vous autour du club-house avec son père. Patrick Mahomes était une star de trois sports à Whitehouse High School au Texas, et a été repêché par les Tigers comme lanceur au 37e tour en 2014.

“S’il venait de se concentrer sur le monticule, nous parlerions de quelqu’un qui lance 94-95”, a expliqué Tim Grieve, dépisteur des Tigers, à MLB.com. «La façon dont il lance un ballon de football ressemble beaucoup à la façon dont il lance un ballon de baseball.»

LaTroy Hawkins, qui était un coéquipier de l’aîné Mahomes au Minnesota, est le plus jeune parrain des Mahomes. Il a aidé à conseiller Patrick lors de son repêchage au baseball. Par Emily Kaplan de Sports Illustrated:

Hawkins voulait que Mahomes prenne la meilleure décision. Il a consulté Mike Larson, un éclaireur vétéran de la MLB. “Avec un enfant comme ça”, a déclaré Larson, “le baseball n’est pas aussi important, cela vient naturellement. Mais s’il veut être un professionnel du football, il devra sacrifier la prochaine étape et se concentrer entièrement sur le football. Il devra être entièrement investi. “

“Une fois que nous lui avons dit cela”, se souvient Hawkins. “Il était entièrement investi dans le football.”

Mahomes s’est concentré uniquement sur le football et a joué au Texas Tech avant d’être repêché 10e au classement général par les Chiefs en 2017. Ainsi, alors qu’il a laissé le baseball derrière lui, au moins les Tigers peuvent toujours revendiquer des droits de vantardise à Détroit.

Alors que l’ancien sélectionneur des Tigers Patrick Mahomes accède au super bowl, les Detroit Tigers ont rédigé plus de QB de départ du Super Bowl que les Detroit Lions.

– SkitchP (@skitchP) 20 janvier 2020

Il convient de noter que si quelque chose devait arriver à Mahomes dimanche, le quart-arrière remplaçant Matt Moore a également été repêché au baseball, en tant que troisième joueur de base au 22e tour par les Angels en 2004. Les talents multisports abondent!

Mahomes fait partie d’une litanie d’anciens choix de repêchage de la MLB à jouer dans le Super Bowl, y compris certains des meilleurs joueurs de l’histoire du football.

Prêt pour les heures de grande écoute: Deion Sanders

Sanders est l’étalon-or pour les joueurs du Super Bowl repêché en MLB. Il est un joueur de football du Temple de la renommée qui a été double champion du Super Bowl, y compris la dernière fois que les 49ers ont remporté un championnat il y a 25 ans. Sanders a également joué des parties de neuf saisons de ligues majeures, et a mené les majors en triples en 1992. Il a été repêché au sixième tour par les Royals à la sortie du lycée mais n’a pas signé, puis à nouveau par les Yankees au 30e tour hors de État de Floride en 1988.

Sanders avait une fiche de 8 pour 15 (0,533) avec deux doubles et cinq buts volés pour les Braves lors des World Series 1992, le seul joueur à avoir joué à la fois en World Series et en Super Bowl. Cette année-là, il a joué un match avec les Falcons le 11 octobre à Miami, puis s’est rendu à Pittsburgh pour rejoindre les Braves pour le match 5 du NLCS plus tard dans la soirée. Cependant, il n’a pas joué au match de baseball.

Cette équipe des Falcons avec Sanders était des délices multisports. À ses côtés dans le secondaire de 1989 à 1991, il y avait une forte sécurité, Brian Jordan, qui a joué 15 ans dans les majeures. Le quart-arrière Chris Miller a joué avec Sanders de 1989 à 1993 à Atlanta, et il a été repêché dans trois brouillons MLB consécutifs – d’abord au lycée en 1983, puis à l’Oregon en 1984 et 1985 en tant qu’arrêt-court. Mais ni Jordan ni Miller n’ont joué dans un Super Bowl.

Bo Jackson est le seul joueur à avoir fait à la fois une équipe d’étoiles de la MLB et un Pro Bowl, mais une blessure à la hanche a interrompu les deux carrières. Il n’a jamais joué dans un Super Bowl.

Filet de sécurité Tom: Tom Brady

Personne n’a joué ou gagné plus de Super Bowls que Tom Brady, mais avant de devenir TOM BRADY, il a été retiré du secondaire comme receveur par les Expos de Montréal en 1995.

“[Brady] avait un plafond élevé », a déclaré l’ancien directeur général des Expos, Kevin Malone, à Tim Rohan de Sports Illustrated en 2017.« C’était un receveur gaucher et puissant qui était cérébral. Il avait la force des bras. Il avait tout ce qui lui permettrait d’être projeté comme un joueur étoile des ligues majeures. Il avait tout. “

Tom Brady joue au baseball au lieu du football. Ce qui aurait pu être.





Photo de Stickman / Bauer-Griffin / GC Images

Brady était un attrapeur gaucher et lanceur de droite avec puissance, mais il avait l’intention d’utiliser ce bras fort pour jouer le quart-arrière au Michigan. Sélectionné au 18e tour de la MLB, Brady aurait dû surmonter la stigmatisation d’être repêché 507e au total, mais le fait de ne pas être sélectionné ne s’est pas révélé très dissuasif dans sa carrière. Plus pertinent était qu’il faudrait un très gros bonus pour l’attirer loin de l’université.

L’ancien éclaireur des Expos John Hughes a déclaré à Rohan qu’il était autorisé à donner un bonus à Brady «dans le voisinage du bas de la seconde [round], en haut du troisième type d’argent. “Mais à la fin, les Expos n’ont jamais fait d’offre officielle parce qu’ils savaient que Brady ne choisirait pas le baseball plutôt que le football.

Gardez à l’esprit que Brady a été repêché en 1995, au lendemain de la grève de baseball qui a annulé les précédentes World Series. Les Expos ont terminé la saison 1994 avec le meilleur record de baseball et ont été remplis de talents, dont le Temple de la renommée Pedro Martinez et Larry Walker. C’était le début de la fin pour la franchise à Montréal, et en 10 ans, l’équipe a déménagé à Washington D.C.pour devenir les Nationals.

On peut dire que Brady en choisissant le football a tué le baseball à Montréal.

Là où il y a une volonté, Elway: John Elway

John Elway était un quart-arrière du monde entier, et il est facile de s’en souvenir avec le recul. Mais il était une star légitime de deux sports à Stanford qui a probablement utilisé l’effet de levier de son baseball mieux que quiconque.

Après avoir atteint .361 / .484 / .627 en deuxième année à Stanford, Elway le voltigeur a été repêché par les Yankees avec le choix final du deuxième tour, six places devant le futur Temple de la renommée Tony Gwynn.

Elway a frappé un impressionnant .318 / .432 / .464 en 42 matchs pour Oneonta de classe A faible à l’été 1982, avant sa brillante saison senior de football avec Stanford. Son avenir dans le baseball était si brillant que le propriétaire des Yankees, George Steinbrenner, a déclaré à l’époque: “Il sera un excellent voltigeur pour moi, l’un dans la grande tradition yankee de Mantle, Maris, DiMaggio et de tous les autres … y compris Reggie.”

Les Colts l’ont repêché en 1983, bien qu’Elway ait clairement indiqué qu’il n’avait aucune envie de jouer pour Baltimore.

“En ce moment, il semble que je vais jouer au baseball avec les Yankees. Cela prendra quelques jours, voire deux semaines, avant de prendre la décision finale », a déclaré Elway aux journalistes après avoir été rédigé. “Nous n’avons pas exclu le football, mais il ne semble pas bon pour le moment.” »

En une semaine, Elway a été échangé aux Broncos et le baseball a pris le siège arrière. Il a conduit Denver à une apparition au Super Bowl à sa quatrième saison, la première des cinq pour Elway en route vers le Temple de la renommée du football professionnel.

Lacets, Finkle: Dan Marino

Dan Marino, un autre ancien du repêchage riche de la NFL de 1983 et un autre Hall of Famer, a été sélectionné comme lanceur droitier au quatrième tour après le lycée par les Royals en 1979, 14 tours avant que les Royals ne choisissent également Elway. Le directeur du dépistage des Royals de l’époque, John Schuerholz, a déclaré à The Guardian en 2017:

“Après avoir rédigé [Marino] J’ai parlé à son père plusieurs fois. À cette époque, si vous signiez un contrat de baseball professionnel, vous ne pouviez pas pratiquer un autre sport. M. Marino, à juste titre en tant que père concerné, a déclaré: “Il aime le baseball, mais s’il signe avec vous, cela lui coûtera sa bourse.” Je lui ai dit: “M. Marino, je serai ravi de rembourser le montant si vous me le dites. “Nous étions prêts à travailler avec lui pour le laisser aller à l’université.”

Marino n’a pas signé avec Kansas City et a plutôt commencé son odyssée de football avec Pitt. Marino a joué dans le Super Bowl XIX avec les Dolphins.

Autres recrues notables de la MLB dans le Super Bowl

Il y a des dizaines de joueurs recrutés dans le baseball et le football, et plusieurs recrues de la MLB qui ont joué dans un Super Bowl. Mais par souci de concision, je n’ai inclus ici que des joueurs de baseball qui ont commencé comme quart-arrière dans un Super Bowl, ont remporté le MVP du Super Bowl, ou dans certains cas les deux.

Le vainqueur du Super Bowl Russell Wilson a été invité à s’entraîner au printemps dans les ligues majeures à quatre reprises avec les Rangers et les Yankees.





Photo de Gregg Forwerck / .

Russell Wilson, un vétéran de deux Super Bowls avec les Seahawks, a été repêché par les Rocheuses au quatrième tour en 2010, et a frappé .229 / .354 / .356 en deux saisons de ligue mineure en tant que deuxième joueur de base avant de commencer sa carrière dans la NFL en 2012. Il était un invité non inscrit à l’entraînement printanier à quatre reprises, dont chacune des deux dernières saisons avec les Yankees.

Ken Stabler a été repêché trois années consécutives (1966-68) en tant que lanceur de l’Alabama, bien qu’il n’ait jamais joué au baseball professionnel. Les Pirates lui ont également offert une somme de 50 000 $ après avoir quitté l’école secondaire en 1964 (un an avant la mise en œuvre du projet de MLB), mais il a plutôt opté pour l’université. Stabler n’a pas choisi entre les sports avant d’avoir terminé ses études collégiales.

“Je n’avais aucune préférence entre le baseball et le football jusqu’à ce que j’apprenne que j’allais aux Raiders”, a déclaré Stabler à l’Oakland Tribune en 1968. “Je suis vraiment heureux qu’Oakland m’ait eu. À mon avis, c’est la meilleure équipe de l’AFL et j’aime jouer avec une équipe gagnante. »

Il a joué 15 ans dans une carrière de footballeur au Temple de la renommée et a été le quart-arrière gagnant des Raiders du Super Bowl XI.

L’étoile du chevalier noir monte Hines Ward a été sélectionné par les Marlins lors du 73e round en 1994 à Forest Park High School en Géorgie, où Ward était un voltigeur. Il a plutôt opté pour le football, ce qui l’a amené d’abord à l’Université de Géorgie. Ensuite, il a passé 14 ans avec les Steelers, avec qui il a remporté deux Super Bowls. Ward était le MVP du Super Bowl XL, captant cinq passes pour 123 yards et un touché.

Colin Kaepernick, le quart-arrière des 49ers lors de leur dernier voyage au Super Bowl avant cette année, a été repêché comme lanceur au 43e tour par les Cubs en 2009. Il n’a pas signé, faisant du baseball le seul sport qu’il ne pratique plus professionnellement. son choix.

Avant de jouer à Alcorn State puis à la NFL, Steve McNair a été repêché par les Mariners de Seattle lors de la 35e ronde en 1991. Il a troqué son gant d’arrêt-court pour jouer au poste de quart-arrière et a joué 13 ans dans la NFL, y compris le départ du Super Bowl XXXIV pour les Titans.

Quarterback du Super Bowl XXXV Kerry Collins a été choisi trois fois dans le repêchage de la MLB, les deux premières fois (1990, 1991) comme arrêt-court et enfin comme lanceur (1994). Il n’a jamais joué au baseball professionnellement.

Les deux quarts qui ont joué le plus de Super Bowls – Brady et Elway – ont tous deux été repêchés une fois au baseball. Mahomes, à 24 ans, est plus jeune que les deux lors de leur premier Super Bowl, alors peut-être qu’il pourra un jour rejoindre ses collègues recrues de baseball devenus MVP de la NFL au sommet du livre des records du Super Bowl.