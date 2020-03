Patrick Mahomes révèle où Tom Brady ira en 2020

Patrick Mahomes a révélé où Tom Brady ira en 2020 lors d’une récente interview.

Comme tout le monde, le MVP du Super Bowl n’est pas sûr à 100% de l’avenir de Brady. Mais il a une intuition.

Selon Mahomes, le scénario le plus probable pour le champion à six reprises du Super Bowl reste qu’il reste avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

“Je n’en ai aucune idée, comme tout le monde”, a déclaré Mahomes à CBS Sports.

«Je n’ai pas pu lui parler. Il m’a frappé après le Super Bowl et m’a félicité », a poursuivi Mahomes.

«Il est difficile de le voir ne pas porter un maillot des New England Patriots, mais on ne sait jamais. Je verrai juste quand tout le monde le fera. “

Brady a joué pour la Nouvelle-Angleterre depuis que l’organisation l’a repêché il y a deux décennies. Pendant ce temps, il a remporté six titres et s’est solidifié comme sans doute le plus grand quart-arrière de la NFL de tous les temps.

À ce jour, Brady a été lié à plusieurs prétendants potentiels. Les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas, les Titans du Tennessee, les 49ers de San Francisco, les Buccaneers de Tampa Bay et les Dolphins de Miami ont tous été proposés comme points d’atterrissage potentiels pour lui.

Jusqu’à présent, Brady a refusé de lui faire savoir s’il irait dans l’une de ces équipes ou resterait avec les Patriots.

Au cours d’un Instagram Live avec Dana White, le chef de l’UFC, Brady a reconnu qu’il savait que les gens mouraient d’envie de savoir où il irait cet intersaison.

«Je sais que cela a été beaucoup de patience pour moi, et évidemment, je suis là depuis 20 ans – ce fut une expérience incroyable», a-t-il déclaré.

“Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve en ce moment. J’essaie juste d’être patient tout au long de ce processus, c’est la première fois que je le traverse, et en attendant, je vais passer beaucoup de temps avec ma famille au cours des 10, 12 prochains jours. Nous avons prévu de petites vacances, que j’attends avec impatience. “

L’agence gratuite démarre officiellement dans quelques semaines. À ce stade, Brady prendra probablement une décision finale sur son avenir, et le reste de la NFL répondra en conséquence.

