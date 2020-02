Patrick Patterson des Clippers se moque des Lakers sur la mort de Kobe

L’attaquant des Clippers Patrick Patterson s’est moqué des Lakers au sujet de leur réponse à la mort de Kobe Bryant la semaine dernière.

Immédiatement après le décès tragique de Bryant, les Lakers devaient jouer les Clippers au Staples Center quelques jours plus tard.

En raison de l’émotion d’une période pour les parties impliquées, les Lakers, les Clippers et la NBA dans son ensemble ont accepté de reporter la sortie.

“La décision a été prise par respect pour l’organisation des Lakers, qui déplore profondément la perte tragique de la légende des Lakers Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dimanche”, a déclaré la NBA dans un communiqué à l’époque. .

Étant donné que les équipes de la NBA jouent 82 matchs tout au long d’une saison, reporter un match, surtout compte tenu des circonstances, ne semblait pas si grave pour quiconque était impliqué.

Apparemment, c’était pour Patterson.

Cette semaine, l’attaquant de 30 ans des Clippers a attaqué les médias sociaux pour essentiellement faire exploser toutes les parties impliquées qui voulaient faire bouger le jeu.

“Et si nous disions non merci ne veux pas jouer au jeu que vous avez choisi d’annuler?” il a tweeté après qu’il a été révélé que le jeu reporté allait être déplacé au 9 avril.

À l’origine, la sortie était prévue pour le 28 janvier, mais elle a été déplacée lorsque Bryant, sa fille de 13 ans, Gianna et sept autres personnes sont décédées dans un tragique accident d’hélicoptère deux jours avant le 26 janvier.

Patterson se déchaînant comme ça sans véritable raison n’est pas surprenant, car c’est un joueur surtout terrible qui doit recourir à des tactiques comme celle-ci pour attirer l’attention.

Sur l’année, il est en moyenne de 4,9 points et 2,6 rebonds par match tout en tirant un peu moins de 40% sur le terrain. Les Clippers l’ont signé à 2,3 millions de dollars, un accord d’un an pour servir essentiellement de corps chaud avec six fautes. Il est bon dans les jets défensifs, mais c’est là que ses contributions commencent et finissent.

S’il y avait eu un recul légitime de la décision de la ligue de déplacer le match des Lakers-Clippers, cela aurait probablement dû provenir d’une source beaucoup plus crédible du côté des Clippers que Patterson.

Jusqu’à présent cette année, les Lakers et les Clippers connaissent des saisons formidables sur le terrain.

Les Lakers affichent une fiche de 42-12 en 54 matchs, ce qui les place au premier rang au sommet de la Conférence Ouest. Les Clippers ne sont pas loin derrière eux à 37-18 en 55 matchs, ce qui est bon pour la troisième place dans l’Ouest.

Alors que les Lakers ont le meilleur bilan, les Clippers ont possédé la série de saisons jusqu’à ce point. Ils ont remporté le premier match de l’année de manière assez dominante, puis ont remporté la deuxième sortie en mode dos à dos.

Le match n ° 3 entre les deux équipes de basket de Los Angeles est prévu pour le 6 avril.

À la suite du report du match original des Lakers-Clippers, plusieurs autres équipes ont également déplacé leurs sorties.

Une sortie des Chicago Bulls-Clippers qui était initialement prévue pour le mercredi 8 avril a été déplacée au lundi 6 avril. Ensuite, un match des Lakers-Golden State Warriors qui était initialement prévu pour le jeudi 9 avril sera déplacé au mardi 7 avril. Enfin , une confrontation Bulls-Lakers qui avait été fixée au mardi 7 avril se jouera désormais le mercredi 8 avril.

Depuis samedi après-midi, aucun joueur ou entraîneur de Clippers n’est sorti pour condamner Patterson pour ses déclarations insensibles. Il reste à voir si cela changera à un moment donné d’ici au début de la semaine prochaine.

