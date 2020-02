Patriotes essayant de signer Taysom Hill loin des saints?

La Nouvelle-Orléans et la Nouvelle-Angleterre sont dans des situations similaires. Les deux organisations sont au milieu de leurs quarts de franchise du Temple de la renommée qui deviennent des agents libres sans restriction cet intersaison.

La principale différence entre les deux, cependant, est que Drew Brees aime toujours désespérément les saints et les sentiments de Brady envers les Patriots ne sont pas clairs.

Brees a indiqué à plusieurs reprises qu’il était simplement en train de décider s’il voulait jouer ou prendre sa retraite. S’il opte pour le retour, ce sera pour la Nouvelle-Angleterre.

“Je n’ai jamais été dans une situation où je réfléchissais à l’idée de (revenir)”, a-t-il déclaré récemment.

“Pour moi, chacun de ces contrats, je ne sais pas combien ils ont été, j’ai joué avec eux pendant 14 ans.

«Ce n’est pas une question de savoir si c’est fait, c’est quand. À ce stade de ma carrière, ce n’est pas acquis si je reviens chaque année mais quand ce moment viendra, je serai toujours un Saint. “

Brady, à l’inverse, n’a fait aucune promesse de ce type à la Nouvelle-Angleterre.

Le champion à six reprises du Super Bowl prévoit de prendre son temps en agence libre et de déterminer quelle organisation est finalement la meilleure pour lui.

“Je suis ouvert d’esprit sur le processus”, a-t-il récemment déclaré concernant le fait de jouer ailleurs.

«En même temps, j’aime jouer au football et je veux continuer à jouer et à faire du bon travail. J’ai hâte de voir ce qui nous attend. Quel que soit l’avenir, je l’embrasserai à bras ouverts. »

Jusqu’à présent, Brady a été lié aux Chargers de Los Angeles, aux Raiders de Las Vegas, aux Colts d’Indianapolis, aux Titans du Tennessee et aux Dolphins de Miami.

Que se passe-t-il s’il part?

Si Brady finit par quitter la Nouvelle-Angleterre pour l’une de ces équipes, il vaut la peine de se demander comment les Patriots le remplaceront.

Selon Mike Freeman, initié du Bleacher Report, les Patriots sont une «équipe à surveiller» dans la poursuite de Hill, le quart-arrière des agents libres restreints des Saints.

Il y a quelques mois, l’entraîneur-chef de la Nouvelle-Orléans, Sean Payton, a indiqué que quelqu’un essaierait de signer Hill et forcerait son équipe à correspondre.

“(Sean) Payton a déclaré à Peter King, de NBC Sports, qu’il pensait qu’une équipe tenterait de signer Hill pour un contrat d’agent libre restreint cet intersaison”, a récemment déclaré Freeman.

«Si une équipe le fait, les Saints peuvent l’égaler. L’équipe à surveiller est les Patriots, qui peuvent courir à Hill, que Tom Brady revienne ou non. »

Surtout, Hill veut commencer – quelque part.

Hill a été utilisé dans une capacité limitée par les Saints l’année dernière, mais chaque fois qu’il a été utilisé, il a livré. Récemment, il a exprimé le désir d’être un starter dans la NFL – que ce soit pour la Nouvelle-Orléans ou une autre organisation.

“Je me considère définitivement comme une franchise QB”, a-t-il déclaré lors de la semaine du Super Bowl.

“Si la Nouvelle-Orléans ne me voit pas de cette façon, je dois partir.”

Les Saints perdront probablement un quart-arrière.

La saison dernière, les Saints avaient trois quart-arrière sur la liste: Brees, Hill et Teddy Bridgewater. Brees et Bridgewater sont des agents libres sans restriction, et Hill est restreint.

Au moins un de ces gars s’en va définitivement. Si Hill ou Bridgewater partent, et si Brady choisit d’aller ailleurs cet été, il y a de très bonnes chances que les Patriots se retrouvent avec celui qui part.

Actuellement, les seuls quarts-arrière de la Nouvelle-Angleterre sur la liste sont Cody Kessler et Jarrett Stidham. Il n’est pas non plus un quart-arrière partant légitime dans la NFL pour une équipe de la stature des Patriots.

Beaucoup de dominos vont commencer à chuter à mesure que la NFL se rapproche de plus en plus de la mi-mars, lorsque l’agence libre démarre officiellement.

Une fois que Brees et Brady auront pris leurs décisions, la situation des quarts pour les Saints et les Patriots deviendra plus importante.

