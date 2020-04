Patriotes prévoyant de rédiger Tua Tagovailoa?

Patriotes prévoyant de rédiger Tua Tagovailoa?

Les Patriotes prévoient-ils de rédiger Tua Tagovailoa? Les choses semblent évoluer dans cette direction.

Selon Mel Kiper Jr. d’ESPN, la Nouvelle-Angleterre pourrait s’échanger si elle voit que Tagovailoa chute au-delà des niveaux attendus.

“Vous entendez des gens de la ligue dire qu’il pourrait tomber et tout le monde fait preuve de diligence raisonnable, y compris les Patriots”, a déclaré Kiper.

“Vous pouvez être rassuré, s’il arrive au milieu du premier tour et que vous êtes assis au n ° 23, ne sauteriez-vous pas et peut-être le rattraperiez-vous?” Vous connaissez le lien avec Bill Belichick et Nick Saban. Et je sais ce que Nick pense de Tua. »

Est-ce que les blessures de Tagovailoa concerneront son stock de tirant d’eau? Le temps nous le dira.

“Ce mec a eu des blessures importantes, donc pour moi, s’il commence à glisser un peu, glisser vers le bas, là où cela s’est passé avec Aaron Rodgers il n’y a pas si longtemps, et il était prévu d’être n ° 1 deux semaines avant ce repêchage et il est allé dans les années 20, oui, si cela se produisait, je pense que la Nouvelle-Angleterre serait agressive pour essayer de monter et de le récupérer. “

Tagovailoa aurait la chance d’atterrir avec Belichick et les Patriots.

En relation: NFL Mock Draft 2020: Tua Tagovailoa sort du Top 10