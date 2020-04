Patriots Star s’excuse pour le tatouage

Le botteur des New England Patriots Justin Rohrwasser s’est excusé cette semaine après que son tatouage a été examiné.

Le tatouage représente un symbole représentant les trois pour cent, un groupe qui a été classé par certains comme «gouvernement antiterroriste».

Cette semaine, la nouvelle recrue des Patriots s’est excusée pour le tatouage.

“Je l’ai eu quand j’avais 18 ans”, a-t-il déclaré.

«Il m’a été décrit comme le pourcentage de colons qui se sont élevés contre les Britanniques. Je pensais que c’était un tel sentiment américain, un sentiment patriotique.

«Venant d’une famille de militaires, cela m’a vraiment parlé. J’ai toujours été fier d’être américain. … Dès que j’ai vu ce que c’était lié à samedi, je savais que je devais le faire totalement enlever de mon corps. J’ai dit «couvert», mais je veux le retirer de mon corps. C’est honteux de l’avoir là-bas par ignorance. “

Que se passe-t-il ensuite?

«Je suis désolé pour tous mes amis et ma famille qui ont dû me défendre. Les placer dans cette position compromettante est l’un des plus grands regrets que j’aie jamais », a-t-il déclaré. “Pour eux, je suis désolé. Je vais en tirer des leçons. Ce n’est pas qui je suis. J’espère que vous le découvrirez tous. “

À ce jour, les Patriots n’ont fait aucun commentaire supplémentaire à ce sujet.

