Patriots WR Julian Edelman vraiment triste de ne pas jouer

Les New England Patriots ont participé au Super Bowl au cours de chacune des trois dernières saisons et sont toujours champions en titre pendant quelques heures de plus.

Cette année, ils sont allés 12-4 et n’ont pas gagné un match éliminatoire, car ils ont perdu à domicile contre Derrick Henry et les Titans du Tennessee dans une vilaine performance de Tom Brady et l’offensive des Patriots.

Maintenant, le grand receveur Julian Edelman – qui était le MVP du match de l’année dernière – et le reste des Patriots devront se joindre au reste d’entre nous pour regarder les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco se battre pour le trophée Lombardi, dans ce qui devrait être un très bon jeu.

Mais il semble que ça va être une journée difficile pour Edelman:

Les fans des Patriots ressentent la même chose:

Certains fans non-Patriotes sont plus que satisfaits du match d’aujourd’hui:

