Pau Gasol devra attendre encore un an pour réaliser son rêve de se retirer aux Jeux Olympiques. Le meilleur joueur de basket-ball d’Espagne de tous les temps a vu comment il a eu plus de temps pour se remettre d’une fracture du pied qui l’a empêché de jouer l’année dernière. “Le CIO a pris la meilleure décision car la santé et la sécurité de chacun est la chose la plus importante”dit-il.