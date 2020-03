“Pau Gasol ira au Hall of Fame grâce à Kobe”

Pau Gasol est devenu une légende de la NBA et, selon Paul Pierce, le grand coupable a un prénom et un nom: Kobe Bryant. La légende des Celtics arrêtée par All The Smoke, Matt Barnes et le podcast de Stephen Jackson, pour couvrir différents sujets sur sa carrière NBA. L’ex de Boston a affronté le duo Bryant-Gasol lors de plusieurs finales et a révélé comment La Mamba Negra a traité son partenaire et ami dans les Lakers.

La conversation s’est ouverte avec quelques mots d’éloge pour la légende des Lakers et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. Kobe a laissé sa marque sur la légende des Boston Celtics, qui comme lui, sa franchise a retiré le maillot en hommage. Paul Pierce assure que Bryant était spécial, il avait du respect pour lui et que leurs confrontations l’ont aidé à devenir le joueur qu’il était.

Les anciens Celtics racontent que chaque match contre la légende de la franchise Angelina était spécial: «Avec beaucoup de rivaux, j’ai eu peu de relations et je m’en fichais peu, mais avec Kobe c’était différent. Parmi les rares qu’il a traités comme ça. Contre beaucoup, il jouait comme énervé, mais contre lui … Je pense que c’était une question de respect. Les affrontements contre lui m’ont fait devenir le joueur que je suis devenu.

Il a ensuite expliqué comment Kobe fermait Pau. Depuis qu’il a rejoint les Lakers le 3 février 2008, Gasol, avec l’aide de son ami, s’est amélioré jusqu’à ce qu’il devienne l’un des grands joueurs de la NBA. Voici comment Paul Pierce le raconte: «Il l’a traité très durement. Ces premières finales, nous sommes allés sur Pau Gasol, mais dans la deuxième finale … Fait de lui un membre du Hall of Fame, aussi simple que ça ».

«J’ai mangé pau. Remarquez que je suis fou et j’ai dû aller à Kobe et lui demander: “Mec, ça va?” Il est entré dans la tête de Pau et l’a rendu mentalement beaucoup plus fort. C’était comme entraîner un chien. Quelle que soit la langue parlée par Pau, Kobe allait lui dire “, conclut Pierce.