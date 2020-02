Pau Gasol révèle comment il a appris sa mort

Pau Gasol et Kobe Bryant C’étaient de grands amis. Leur amitié a dépassé le terrain de basket, à tel point qu’ils sont devenus des «frères». Le pivot espagnol a raconté dans une interview au Los Angeles Times comment il avait appris la mort de l’ancien joueur des Lakers. Il était bouleversé et très endolori parce que quelqu’un de très cher était parti.

«Je conduisais sur le chemin du retour à Barcelone. Je venais de regarder un match de basket au nord de Barcelone et j’étais à trois ou quatre minutes de chez moi ma femme a commencé à recevoir des messages d’un ami disant que Kobe Bryant était mort dans un accident d’hélicoptère«, A expliqué un Pau brisé de douleur en essayant de contenir les larmes.

Le major du Gasol assure qu’il n’a pas fini d’assimiler la nouvelle: «Je n’ai pas compris ce qu’il me disait. Il m’a dit que mon visage est devenu totalement blanc. J’ai continué à conduire en silence pendant les prochaines minutes, et J’ai écouté ses paroles en essayant de les comprendre dans ma tête. Quand je suis entré dans la maison, j’ai commencé à pleurer«.

«Je n’ai pas pu trouver les mots. Je ne pouvais parler à personne en quelques jours, seulement avec Robert (Pelinka, directeur général des Los Angeles Lakers). J’ai trouvé la force de lui parler et de savoir ce qui se passait. Comment étaient-ils là, comment étaient Vanessa et les filles. En gros je n’ai pas quitté la maison, juste pour me faire tester sur le pied que j’avais déjà prévu. Je suis allé à l’hôpital et je suis rentré à la maison. La prochaine fois que j’ai quitté ma maison, je devais aller à l’aéroport et venir à Los Angeles, parce que je me sentais mal d’être loin d’ici », dit-il.

De Barcelone à Los Angeles

Gasol voulait voyager à Los Angeles pour être à côté de Vanessa Bryant, la veuve de Kobe et ses filles. Pau a pris un vol pour les États-Unis dès qu’il a pu montrer son soutien à la famille des «Black Mamba». Pau et Kobe étaient comme des frères, tels que définis par le joueur de Sant Boi dans l’interview. «Il était comme mon frère aîné, plusieurs fois. Je pouvais toujours lui demander conseil, réflexion et il me donnait toujours son opinion honnête ».

«Il devait être ici près de sa famille, pour être disponible. Je n’arrive pas à comprendre ce qu’ils vivent. Sa perte est brutale. Je ne savais pas comment exprimer ce que je ressentais. Quand j’ai pu rassembler quelques mots, je leur ai envoyé un message et il m’a répondu très rapidement, j’ai été très surpris et je me suis senti très reconnaissant. Je lui ai dit que nous étions ici, alors il saurait que s’il avait besoin de quelque chose, nous y serions. Pas seulement maintenant: nous serons pour eux pour toujours«, Reconnaît-il.