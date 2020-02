Pau Gasol reviendra avec l’équipe nationale s’il peut donner 10 bonnes minutes aux JO de Tokyo 2020

Le basket espagnol vit de la santé de Pau Gasol. Le meilleur joueur de tous les temps aura un an sans jouer à un jeu du plus haut niveau et les questions sur son avenir s’accumuleront. Le pivot pourrait être vu le week-end dernier en hommage à Kobe Bryant lors du All-Star à Chicago et là il en a profité pour clarifier son avenir.

«Je me concentre sur la rééducation, seulement que mon pied est bien guéri et que je peux retourner aux tribunaux»dit le joueur. «Mon retrait est une possibilité et vous ne pouvez pas l’ignorer pour la gravité de la blessure. Je ne suis plus un jeune enfant, c’est pourquoi Je me concentre uniquement sur ma santé, puis on verra »at-il ajouté.

Le joueur, qui se rend également à Tokyo dans le but de devenir membre du Comité International Olympique au nom des athlètes, a consulté plusieurs spécialistes ces derniers mois et espère accélérer le rythme dès le printemps.

«Si vous pouvez nous donner une bonne efficacité de 10 0 12 minutes, le poste vous appartient»a déclaré sans ambages l’entraîneur espagnol Sergio Scariolo. “S’il ne le peut pas, connaissant Pau, je sais qu’il sera le premier à ne pas vouloir occuper un siège de capitaine pour l’éloigner d’un autre joueur”, a-t-il déclaré.

L’entraîneur a été à l’avant-garde de la plupart des succès de Pau, l’équipe espagnole obtenant trois EuroBaskets et deux médailles olympiques. «J’espère que vous pourrez être entre de bonnes mains. Il a les plus grandes illusions, Il travaille avec un désir et un désir d’être formidable. Cela ira sûrement aussi loin que possible, puis si le corps dit qu’il n’espère pas qu’il puisse nous aider d’une autre manière, mais j’espère que, avec un tournage précédent, l’appel à ne pas avoir de surprise ou de risque, peut venir nous aider sur le terrain », fossé.