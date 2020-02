Pau Gasol, son discours émotionnel: “Célébrons un week-end épique en l’honneur de Kobe Bryant”

Chicago a lancé l’All Star 2020. Pau Gasol était en charge de faire le discours de présentation du Rising Stars Challenge à côté de Sue Bird, légende de la WNBA. L’Espagnol, visiblement ému, a voulu rendre hommage à son “frère aîné” Kobe et David Stern, ancien commissaire de la NBA. Lors de son discours, le pivot a demandé aux gens de vivre “un week-end épique” en l’honneur de Bryant.

«Bienvenue au All Star 2020. Nous sommes très excités et très heureux d’être ici à Chicago pour ce week-end All Star. Mais avant le début du week-end, nous devons nous rappeler les pertes subies par la famille NBA cette année: la mort du commissaire David Stern et le tragique accident qui a mis fin à la vie de mon cher ami et ancien partenaire Kobe Bryant, de sa précieuse fille Gigi et de sept autres personnes. Quelques faits qui nous ont laissé le cœur brisé. Je sais que leur mort pèse dans le cœur de tout le monde dans le sport et surtout dans la famille NBA », a expliqué le plus âgé des Gasol.

Pau Gasol et Sue Bird discutent de l’impact que David Stern et Kobe Bryant ont eu sur le jeu de basket-ball, avant #NBARisingStars. pic.twitter.com/TRt61DdLVm

– NBA (@NBA) 15 février 2020

Puis ce fut au tour de Sue Bird, qui voulait aussi apporter son grain de sable dans ce discours en hommage à deux personnes qui ont eu une grande influence sur l’expansion du basket-ball: «Les contributions de David et Kobe à la NBA, à la La WNBA et le monde entier du basket-ball sont impossibles à calibrer. Maintenant même nous ne serions pas là sans David, dont l’enfant gâté était cette idée du Week-end All Star. Et Kobe: 18 fois toutes les stars avec quatre MVP et une victoire épique dans un concours de mathématiques. Comme leur impact sur la ligue et dans ce sport, ils ne seront pas oubliés ».

Au final, Pau Gasol a clôturé ce discours de présentation pour lancer un Rising Star Challenge dans lequel Luka Doncic brillerait. «C’est une compétition mondiale maintenant grâce à David et Kobe. C’est une célébration de l’amour pur du basket-ball, quelque chose qu’ils ont tous deux personnifié. Je sais que vous aimeriez tous les deux profiter de notre séjour ici, être en compétition, passer un bon moment, nous donner tout et profiter de chaque instant du week-end. Ces journées seront un hommage vivant à leurs héritages respectifs. Mon frère aîné Kobe disait que vous devez toujours faire des choses épiques, donc célébrons un week-end épique en son honneur ».