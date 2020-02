L’UFC 168 se bat pour installer le sommet de la division des poids légers lorsque Paul Felder affronte Dan Hooker. Vous ne voudrez rien manquer de cette bataille passionnante et vous ne pourrez la regarder que sur ESPN +.

Felder a remporté ses cinq derniers de ses six derniers combats, avec deux victoires décisives contre James Vick et Edson Barboza. Hooker a remporté six de ses sept derniers matchs, terminant cinq d’entre eux tôt avec des KO ou des victoires de soumission.

Pour les deux, une victoire pourrait les catapulter dans la rotation pour un tir au titre dans la division des poids légers. Le champion invaincu Khabib Nurmagomedov devrait affronter Tony Ferguson en avril à l’UFC 249 – un combat que Connor McGregor accordera une attention particulière à son prochain tir au titre. Mais après que ces combats soient réglés, Felder et Hooker pourraient être dans le mélange pour faire face à celui qui reste debout avec la ceinture.

Vous ne pourrez regarder que l’UFC Fight Night 168 et d’autres événements UFC en direct sur ESPN +, alors inscrivez-vous maintenant!

Comment regarder UFC Fight Night 168:

Qui: Paul Felder (17-4) contre Dan Hooker (19-8)

Quand: Samedi 22 février, 19 h 00 ET

Où: Spark Arena, Aukland, Nouvelle-Zélande

Flux UFC:

Diffusion en direct UFC: Regardez le combat de l’UFC ce soir sur ESPN +.

Carte principale (19 h HE)

Paul Felder contre Dan Hooker: léger

Jim Crute contre Michal Oleksiejczuk: poids léger léger

Karolina Kowalkiewicz contre Yan Xiaonan: poids de paille des femmes

Ben Sosoli contre Marcos Rogerio De Lima: poids lourd

Brad Riddell contre Magomed Mustafaev: léger

Préliminaires (16 h HE)

Kevin Aguilar contre Zubaira Tukhugov: poids plume

Jalin Turner contre Josh Culibao: léger

Jake Matthews contre Emil Meek: poids welter

Callan Potter contre Son Kenan:

Kai Kara France vs. Tyson Nam: Poids mouche

Loma Lookboonmee contre Angela Hill: poids de paille féminin

Maki Pitolo contre Takashi Sato: poids welter

Priscila Cachoeira contre Shana Dobson: poids mouche féminin

