Paul Finebaum défend Kirk Herbstreit

Paul Finebaum a défendu Kirk Herbstreit récemment.

Herbstreit a fait des vagues la semaine dernière quand il a suggéré qu’il ne voyait pas comment le football universitaire pourrait revenir cette saison à venir.

«À mon avis, jusqu’à ce que nous ayons un vaccin, où nous avons vraiment un certain contrôle sur cela, même si cette courbe est aplatie, ce virus est toujours là.

«Je serai choqué, je n’ai parlé à personne mais je serai choqué si nous avons le football de la NFL cet automne, si nous avons du football universitaire. Je serai tellement surpris si cela se produit », a déclaré Herbstreit.

“Juste parce que d’après ce que je comprends, les gens que j’écoute, vous avez 12 à 18 mois après avoir reçu un vaccin”, a poursuivi Herbstreit.

«Je ne sais pas comment vous laissez ces gars-là entrer dans les vestiaires et laissez les stades se remplir et comment vous pouvez jouer au ballon. Je ne sais tout simplement pas comment vous pouvez le faire avec l’optique. “

Beaucoup de gens ont contesté cette évaluation. Une personne qui ne l’a pas fait? Finebaum.

“C’est absolument ridicule ce qui est arrivé à Kirk Herbstreit”, a déclaré Finebaum. “Il a donné une opinion honnête et sincère, et c’est tout. Je le sais parce que je lui ai parlé vendredi et que je communique avec lui depuis.

“Kirk Herbstreit est le visage du football universitaire”, a poursuivi Finebaum. «Personne n’a fait plus de promotion du jeu. Personne n’a fait plus en tant qu’ambassadeur du jeu d’une manière plus classe, grâce à Kirk ces dernières années.

«Cela vous montre à quel point nous sommes étroits d’esprit sur des questions importantes.»

Quand le football universitaire reviendra-t-il finalement? Le temps nous le dira.

