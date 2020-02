Paul Finebaum répond à la décision de Steve Sarkisian en Alabama

Paul Finebuam a répondu à la décision de Steve Sarkisian en Alabama la semaine dernière.

Pendant deux jours la semaine dernière, Sarkissian était considéré comme le favori pour devenir le prochain entraîneur-chef du Colorado. Il a finalement laissé passer cette opportunité pour rester avec le Crimson Tide et devenir l’un des assistants les mieux payés du football universitaire.

Apparu sur la radio WJOX à Birmingham, Alabama, la semaine dernière, Finebaum a offert ses deux cents sur le choix de Sarkissian.

L’initié du football universitaire ESPN pense que cela aura finalement des implications massives sur la SEC et l’image des éliminatoires du football collégial dans son ensemble.

“En ce moment, je pense que c’est un très gros avantage pour Nick Saban”, a déclaré Finebaum.

“Que vous aimiez Steve Sarkisian ou non, c’est le premier signe de stabilité que nous avons vu sur ce personnel depuis un certain temps et je pense que c’est critique.

“Nous sommes passés d’un nouveau récit, excusez-moi, un vieux récit de Saban remportant quelques championnats nationaux supplémentaires pour en obtenir un de plus avant qu’il ne passe à autre chose, et je pense que la clé de cela est que Sarkissian est là.”

Sarkissian est reconnu comme un gourou offensif, même s’il vient avec beaucoup de bagages.

Clairement, Saban a pris une grande chance sur lui après la catastrophe qui a été sa course à l’USC, et jusqu’à présent, cela a payé pour toutes les personnes impliquées.

“Oubliez tous ses problèmes, que je pense qu’il a surmontés, donnez-lui le mérite”, a poursuivi Finebaum.

“Il a été là, il comprend le système, clairement Saban a pris une chance il y a quelques années en ramenant quelqu’un qui l’avait littéralement quitté après un match, en tant que coordinateur offensif, mais il semble que cela se soit avéré être un bon mouvement.”

Avant d’arriver en Alabama, Sarkissian a été entraîneur-chef à Washington de 2009 à 2013. Après cela, il est allé à l’USC en 2014 pour l’une des périodes d’entraînement les plus désastreuses de mémoire récente. Il a finalement quitté la mi-2015.

En 2016, il a rejoint l’Alabama en tant qu’analyste, puis a été promu coordinateur offensif avant le match de championnat national contre Clemson.

Sarkissian a ensuite brièvement quitté l’Alabama pour servir de coordinateur offensif pour les Falcons d’Atlanta pendant deux ans, avant de retourner finalement à la marée cramoisie.

