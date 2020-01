Paul Ince se souvient d’une dispute avec Sir Alex Ferguson en colère, qui l’a appelé plus tard «Big Time Charlie» avant Liverpool vs Man United

TRAITEMENT SÈCHE-CHEVEUX

L’ancien milieu de terrain de United a raconté à Jim White sur talkSPORT la rencontre qui a suivi un match avec Norwich City

N’acceptez pas Sir Alex Ferguson car cela ne se terminera pas bien pour vous – demandez simplement à Paul Ince.

L’ancien milieu de terrain a disputé 281 matchs avec Manchester United en six saisons sous Fergie avant de signer pour l’Inter en 1995.

La relation de Ferguson et Ince chez Man United s’est détériorée vers la fin

Le légendaire patron d’Old Trafford était célèbre pour garder les joueurs en ligne à Old Trafford avec son “ traitement de sèche-cheveux ” et Ince – le soi-disant “ Guvnor ” de United – a raconté à Jim White sur talkSPORT une de ses rencontres les moins agréables au début des années 90.

“Nous avons affronté Norwich à Carrow Road et c’était un moment où ils visaient le titre en même temps que nous”, a-t-il expliqué.

«Je pense que nous gagnions 3-0 ou 3-1 et nous sommes arrivés à la 92e minute et j’ai le ballon au milieu du parc, j’ai levé les yeux et je n’ai rien vu, alors je suis allé sur un labyrinthe courir, battre un, un petit pas et battre deux mais a ensuite perdu le suivant.

Andy Brassell et Lars Sivertsen discutent de l’objectif de Man United Bruno Fernandes

«Ils sont revenus sur le terrain et ont presque marqué. Le coup de sifflet retentit à la fin du jeu et nous tapotons les gens dans le dos et donnons des high fives et disons “quel beau résultat, les gars”.

«Ferguson arrive [to the changing room] et me rend absolument balistique en disant «qui pensez-vous que vous êtes? Vous n’êtes ni Maradona ni Pelé.

“J’ai dit:” Gaffer, qu’est-ce que tu racontes? “

“Il a dit:” Vous avez perdu le ballon à la 92e minute et ils auraient pu marquer “.

“J’ai dit:” Mais ils n’ont pas gaffé et nous avons gagné 3-1 “.

«Il commence à venir vers moi en face et je pense que je n’ai pas ça. Alors je me lève, nous sommes face à face, et il crie et comme il crie, j’ai des crachats dans les yeux.

«J’essaie de lui parler mais à chaque fois que j’ouvre la bouche, la broche entre, alors je pensais que je garderais la bouche fermée.

😳 “J’ai battu un, battu deux, puis je l’ai perdu et Norwich a presque marqué un but …”

😡 «Je me place face à Fergie. Il y a de la salive dans mes yeux et ma bouche… “

Sir “Sir Alex dit:” il n’y a qu’un seul Guvnor ici, ce n’est pas vous. “”

Une histoire brillante de Paul Ince 😂 #MUFC pic.twitter.com/7pNtofF2xh

– talkSPORT (@talkSPORT) 28 janvier 2019

“[Assistant manager] Brian Kidd est intervenu entre nous deux et nous n’avons pas parlé pendant cinq jours.

«Nous avons joué au tennis de tête jeudi et il était l’arbitre. Il arrive à 9-9, [Steve Bruce] dirige le ballon en l’air et je fais un coup de tête, il frappe la ligne pour gagner le match.

“Sir Alex dit:” out “.

«Parce que nous ne parlions pas à l’époque, je ne pouvais rien dire. Je l’ai regardé, il a dit “out, game over they won”.

“Alors que je m’éloignais, il a dit:” Il n’y a qu’un seul gardien ici, Incey et ce n’est pas toi. “

Ince a quitté Man United pour l’Inter en 1995 et est retourné en Angleterre en 1997 pour jouer pour Liverpool

Il a peut-être réussi à United, mais ses jours étaient comptés lorsque David Beckham, Nicky Butt et les autres joueurs talentueux de l’académie ont fait leur chemin vers la première équipe, ce qui a conduit à son transfert en Serie A.

Cependant, Ince est retourné en Premier League en 1997 pour signer avec Liverpool, son rival du nord-ouest du Royaume-Uni, et le patron ne semblait toujours pas tenir en haute estime son ancien milieu de terrain.

En préparant son équipe pour un match contre les Reds, Fergie a été filmé devant la caméra de manière peu élogieuse lors du documentaire “The Alex Ferguson story”.

“Assurez-vous simplement que vous êtes prêt pour [Ince] demain », grogna-t-il.

“C’est tout ce dont tu as besoin pour t’inquiéter pour lui. Son putain de gros mec Charlie a mordu – il est contre les putains d’hommes, ai-je raison? “

Des années plus tard, cependant, interrogé sur l’incident, Fergie a révélé qu’il regrettait ce commentaire.

«Nous avons laissé une caméra dans notre dressing, ce que nous n’avions jamais fait auparavant, et cela ne se reproduira plus. Ce n’était pas un problème de personnalité avec Paul », a-t-il ajouté.

“Avec Paul, vous ne pouviez pas avoir une lune de miel tout le temps, parce qu’il était un personnage tellement volatil, mais il ne nous a jamais laissé tomber.”

.