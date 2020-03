Paul Lo Duca appelle Alex Rodriguez “l’une des personnes les plus fausses du monde”

L’ancien rencontré de New York, Paul Lo Duca, ne retient pas ses sentiments au sujet du Yankee de New York, devenu analyste Alex Rodriguez, le qualifiant de «l’un des gens les plus faux du monde».

Lo Duca a fait cette affirmation dans une interview à la station de radio de New York WFAN lundi:

“Les gens savent que je ne suis pas fan et je suis désolé”, a déclaré Lo Duca. «Je ne serai jamais fan. Je pense juste qu’il est l’une des personnes les plus fausses là-bas…. La façon dont il est mis sur un piédestal maintenant me dépasse. »

Lo Duca et Rodriguez ont tous deux été nommés dans le rapport Mitchell, la bombe de 409 pages de 2007 qui recensait 89 joueurs de la Ligue majeure de baseball qui auraient utilisé des stéroïdes ou des drogues améliorant les performances. Mais Lo Duca dit que les mensonges répétés d’A-Rod au fil des ans l’ont remis dans les bonnes grâces du public.

Voici un extrait plus long de sa conversation avec WFAN:

“J’étais dans le rapport Mitchell, quelque chose dont je ne serai jamais fier et quelque chose qui était une erreur de ma part il y a longtemps”, a-t-il déclaré. «Mais je l’ai compris. Je n’ai pas menti. Devenu immédiatement propriétaire, c’était fini, et les gens peuvent me juger comme ils veulent me juger. … Mais quand vous mentez complètement pendant des années après des années après des années, vous encaissez 260 millions de dollars et les gens disent: «Eh bien, il a réussi», eh bien, bon sang oui, il a réussi. … Alors maintenant, sa relation avec lui l’a amené à un niveau où il est un saint. Laisse-moi tranquille!”

