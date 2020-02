Paul Merson critique Jose Mourinho «grincheux» et dit que le patron de Tottenham est revenu à Manchester United

Paul Merson a critiqué le patron de Tottenham, Jose Mourinho, et a déclaré que le manager portugais était revenu à son ancien «grincheux».

Mourinho a été rapidement nommé successeur de Mauricio Pochettino en novembre, à peine 12 heures après le limogeage de l’Argentin après près de six ans dans le nord de Londres.

Jose Mourinho a été critiqué par Paul Merson

L’athlète de 57 ans a mené les Lilywhites à 10 victoires en 19 matchs en tête mais les défaites à Chelsea et Manchester United et loin de performances convaincantes lors des victoires récentes contre Manchester City et Southampton ont soulevé des questions sur son style de jeu au club.

“J’ai dit que lorsqu’il s’y rendrait, cela leur donnerait un coup de pouce et qu’il y aurait une offensive de charme – et il était tout sourire pendant un certain temps”, a écrit Merson pour le Daily Star.

“Mais tout le monde savait que cela ne durerait pas, n’est-ce pas? Il est redevenu Grumpy Mourinho. Et je ne vois pas du tout comment il les a améliorés. Pas du tout.

“Il a l’air de penser:” Qu’est-ce que j’ai fait en venant ici? “

“Les Spurs sont actuellement en pause hivernale de mi-saison, se classant cinquième de la ligue et à quatre points de Chelsea, ayant réussi leur chance contre City et en FA Cup contre Southampton.”

Merson poursuit: «Mourinho n’est là que pour les placer dans le top quatre. Je ne vois pas Daniel Levy vouloir gagner la FA Cup mais ne pas retourner en Ligue des champions.

«Mais ça ne marche pas vraiment, non? Chelsea est aux commandes pour terminer quatrième et je ne vois pas les Spurs les rattraper en ce moment.

“Ils sont une équipe de football très chanceuse en ce moment car ils ont été déchiquetés lors de leurs deux derniers matches mais ont quand même réussi à gagner.”

Il a ajouté: «Les choses semblent différentes maintenant. Ça recommence, non? Tous les problèmes qu’il avait à United. Il les a maintenant chez Spurs.

«Je ne pense pas que cela fonctionnera pour lui là-bas. Ce match de Southampton était comme une performance de fin de règne à Old-Trafford. »

