Paul Pierce réagit à la mort tragique de Kobe Bryant

Dimanche, Paul Pierce a réagi à la mort tragique de Kobe Bryant.

Tout le sport serait en deuil aujourd’hui après la mort d’une icône des Los Angeles Lakers.

Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère à l’âge de 41 ans.

Pierce, une légende des Celtics de Boston née à Los Angeles qui a joué contre lui pendant des années, a été l’une des premières personnes à s’exprimer.

“Ce n’est pas réel en ce moment”, a-t-il tweeté.

Ce n’est pas réel en ce moment

– Paul Pierce (@ paulpierce34) 26 janvier 2020

Un jour plus tôt, LeBron James avait parfaitement décrit ce que Bryant représentait pour la communauté des amateurs de basket-ball.

“C’est un autre gars que j’ai regardé quand j’étais à l’école primaire et secondaire”, a déclaré James.

«Le voir sortir tout droit du lycée, c’est quelqu’un que j’ai utilisé comme source d’inspiration. C’était comme, wow. En voyant un gamin de 17 ans entrer dans la NBA et essayer d’avoir un impact sur une franchise, je l’ai utilisé comme motivation.

«Il m’a aidé avant même qu’il ne me connaisse à cause de ce qu’il a pu faire. Donc, juste pour pouvoir, à ce stade de ma carrière, partager le même maillot qu’il portait, être avec cette franchise historique et représenter juste le violet et l’or, c’est très humiliant et c’est du dope.

“Kobe est une légende, c’est sûr.”

Bryant a été parmi quatre personnes tuées dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie.

Selon TMZ, son épouse Vanessa n’était pas l’une des personnes à bord du vol.

On ne sait pas encore qui d’autre était à bord avec Bryant au moment de l’accident.

Les quatre autres personnes doivent encore être identifiées.

