Paul Pogba, banni de Manchester United, est le «bouc émissaire de tout» et pourrait déménager à Liverpool ou à Man City, selon Darren Bent

L’ancien attaquant de Tottenham, Darren Bent, a défendu Paul Pogba, insistant sur le fait qu’il est le «bouc émissaire de tout» à Manchester United.

Pogba n’a fait que huit apparitions pour United cette saison en raison d’une blessure à la cheville, avec un départ estival de plus en plus probable après que la hiérarchie du club aurait baissé son prix demandé pour le milieu de terrain.

. – .

Il reste un énorme point d’interrogation sur l’avenir à long terme de Pogba à Manchester United

Lorsqu’il a rejoint United de la Juventus en août 2016, il était alors le record du monde à 89 millions de livres sterling, mais le deuxième sort de Pogba a eu plus de points bas que de points hauts.

Cela dit, Bent pense qu’il est blâmé pour tout ce qui ne va pas à Old Trafford et insiste sur le fait qu’il n’aura aucun problème à obtenir un autre club.

«Parfois, vous devez vous sentir un peu désolé pour lui. Il est le bouc émissaire pour absolument tout [at Manchester United]», A-t-il déclaré à talkSPORT.

«Même quand il ne joue pas, les gens le blâment et ils parlent toujours de lui.

«Je ne pense pas que parfois l’aspect médias sociaux l’aide. Quand il dit qu’il est malade, puis il est dans le mariage de son frère dansant – évidemment, ça détraque les gens dans le mauvais sens.

informer

A quoi ressemble la table de Premier League depuis que Jose Mourinho a été nommé patron des Spurs

CARNAGE

“Il a fait irruption et le kung-fu lui a donné des coups de pied” – Nolan et Big Sam sur un combat fou de Bolton

rester en forme

Qui a besoin de repos? Une star de Liverpool s’entraîne avec le club de son frère au Brésil

nécessaire

Les trois joueurs d’Arsenal doivent signer pour refondre l’équipe de Mikel Arteta

inévitable

Prédire la date exacte à laquelle Liverpool gagnera la Premier League

haine pure

Celtic and Rangers vs Boca and River: les dix rivalités les plus violentes du football

RICHES

Un rapport de Ligue 1 révèle le montant fou de Neymar, Mbappe et Chelsea flop Bakayoko

Louange

Owen explique pourquoi Gerrard était «à un niveau différent» de Scholes et Lampard

“Mais quand vous parlez de Manchester United le vendre, je pense qu’il y aura une foule d’équipes qui feront la queue pour le récupérer.”

“Je sais que les gens disent qu’ils vont devoir subir une défaite contre lui, mais je peux le voir aller à peu près partout où il veut – certaines équipes de la Premier League en passant.”

Tel est le regard de Bent sur Pogba, il est convaincu que Manchester City et Liverpool seraient intéressés à signer le vainqueur de la Coupe du monde cet été.

“Quand quelqu’un comme un Paul Pogba est disponible sur le marché, et n’oublions pas qu’il n’a que 26 ans, il y aura tellement de preneurs”, a-t-il expliqué.

«Cela ne me surprendrait pas si des équipes comme Manchester City venaient le chercher. Je le vois aussi entrer dans l’équipe de Liverpool.

. – .

Darren Bent pense que Pep Guardiola et Jurgen Klopp seraient tous deux intéressés à signer Pogba

“S’il est au top, en pleine forme, il peut intégrer la plupart des équipes du monde.”

Il a ajouté: “Une chose que vous ne pouvez pas remettre en question à propos de Pogba est sa qualité. J’ai entendu des gens l’appeler un footballeur moyen et c’est complètement absurde. C’est un footballeur de haut niveau.

«Quand Ole Gunnar Solskjaer est arrivé, il y avait une série de 11 matchs qui ont permis à Pogba de faire partie de l’équipe PFA de l’année.

«C’est probablement sa seule période régulière avec un maillot de Manchester United. Nous avons alors vu les niveaux auxquels il peut aller aussi. »

Alan Brazil suggère que Paul Pogba ne se soucie pas de Man United

Bent concède qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties concernées que Pogba se rende en été, laissant entendre que les gens devront trouver un autre bouc émissaire si le milieu de terrain franc partait.

«Est-ce un mal de tête dont Manchester United en a assez d’entendre parler? Il a été blessé pendant la plus longue période, mais nous parlons toujours de lui », a-t-il conclu.

“Parce qu’il n’est même pas sur le terrain et que nous parlons toujours de lui, je me demande peut-être s’il vaut mieux qu’ils se séparent.

“Alors tout le monde peut se concentrer uniquement sur le club de football de Manchester United – plutôt que de chercher un bouc émissaire, qui est Paul Pogba, pour tout ce qui a mal tourné ces dernières années.”

.