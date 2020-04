Paul Pogba explique ce qu’il a appris de Paul Scholes et Andrea Pirlo et révèle qu’il n’a pas toujours été un milieu de terrain

Paul Pogba est reconnu comme l’un des milieux de terrain les plus talentueux au monde, mais ce n’était pas sa position au tout début de sa carrière de footballeur.

La star de Manchester United était en fait un attaquant pour commencer, cependant, c’était un désir de voir plus de ballon qui l’a finalement vu repousser dans le rôle n ° 6 que nous connaissons en le voyant jouer aujourd’hui. .

Ce jour-là, pas beaucoup valent mieux que Pogba

Il a déclaré au podcast UTD: «J’ai commencé comme attaquant, puis n ° 10 puis n ° 6. Dieu merci, je ne suis pas allé au centre-arrière! C’est parce que je voulais trop toucher le ballon.

“J’étais l’attaquant et je laissais tomber trop, alors un entraîneur m’a dit:” D’accord, joue le n ° 10 et touche plus le ballon “. J’aimais toujours trop le ballon et j’avais trop de touches alors il m’a mis au n ° 6. »

Pogba a commencé sa carrière professionnelle à Old Trafford avant de déménager à la Juventus en 2012. Il est ensuite revenu à United avec ce qui était alors un record de transfert de 89 millions de livres sterling quatre ans plus tard.

Le Français a joué aux côtés de certains talents de classe mondiale et prétend avoir beaucoup appris des goûts de la légende unie Paul Scholes et de l’icône italienne Andrea Pirlo, avec qui il a joué à la Juve.

Scholes et Pirlo ont tous deux connu une excellente carrière de joueur

Il a ajouté: «Vous apprenez beaucoup et vous les regardez. J’ai vraiment appris et j’ai appris.

«C’était incroyable pour moi, de les voir s’entraîner comme ça, et ça m’a poussé.

«D’accord, je dois travailler dur et j’ai encore beaucoup à faire. Pirlo et Scholes, ce sont des milieux de terrain qui contrôlent le jeu, les joueurs à regarder, et j’ai beaucoup appris d’eux. »

Pogba a connu une période frustrante cette saison, ne faisant que huit apparitions pour United ayant soigné des blessures à la cheville et au pied tout au long de la campagne.

À propos de sa blessure, ce terme, il a déclaré: «Vous devez être très patient parce que, ma blessure, je ne sais pas si les gens savent vraiment ce qui s’est passé.

«J’ai donc eu une blessure au pied, qui est survenue lors du match contre Southampton. C’était au début de la saison et j’ai donc porté ça pendant longtemps, m’entraînant et essayant de jouer avec. Après m’être arrêté, j’ai découvert que j’avais une fracture.

«J’avais un plâtre dessus, un plâtre, donc ça s’est très bien mais trop bien. L’os est devenu plus gros et donc, quand je suis revenu, j’ai joué ces deux matchs contre Watford et Newcastle, je pouvais encore ressentir quelque chose.

«J’ai donc dû me faire opérer et maintenant je suis là. Je ne ressens rien et j’espère que je serai de retour très bientôt. “

