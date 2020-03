Paul Pogba, la star de Manchester United pour une mutation à la Juventus

La Juventus envisage de signer le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, dans le cadre d’un échange de pièces cet été.

La pandémie de coronavirus pourrait faire des ravages sur le marché des transferts, les clubs ayant désormais des revenus réduits.

. – .

Paul Pogba n’a joué que huit fois cette saison en raison de problèmes de blessures

Il a vu certains clubs en Espagne demander aux joueurs et au personnel de prendre des réductions de salaire temporaires et cela peut maintenant signifier qu’il est plus difficile pour les équipes de faire de nouvelles signatures.

La Juve, cependant, cherche déjà à contourner le problème et cela impliquera d’utiliser certaines de leurs stars actuelles au lieu de l’argent.

Toujours enthousiaste envers leur ancien joueur Pogba, la partie italienne, selon Tuttosport, pourrait utiliser Paulo Dybala ou Miralem Pjanic pour aider à obtenir un accord sur la ligne.

Le milieu de terrain français était considéré comme un moteur probable dans la fenêtre d’été avec le Real Madrid également intéressé.

Danny Murphy pense que l’impact de Bruno Fernandes à Man United pourrait ouvrir la voie à la sortie de Paul Pogba

strict

L’as de Tottenham révèle que les joueurs ont leurs propres programmes de fitness pour garder la forme

lutte

Le patron de Chelsea Lampard dit qu’il est difficile de pousser l’équipe à s’entraîner en pleine crise de santé

creuser

“ Pogba aurait dû faire ça ” – l’ancien as d’Arsenal loue l’impact de Fernandes à Man United

nouvelles

Les stars de West Ham ont des symptômes de COVID-19, «pas d’équipes anglaises en Europe», plus de retards sportifs

La fin

Rio Ferdinand dit que la saison 2019/20 devrait être abandonnée, refusant le titre de Liverpool PL

la relance

Comment un nouvel entraîneur de Man United a aidé à relancer la carrière de Fred sous Solskjaer

Classe

Marcus Rashford aide à collecter 100 000 £ pour la charité alimentaire au milieu de la pandémie de coronavirus

en voie de guérison

Man United ace fournit une mise à jour positive sur les blessures et les objectifs reviennent à l’entraînement

pas de surprises

Liverpool domine alors que Carragher nomme son équipe PL de la saison jusqu’à présent

Choc

Sagna réprimande Fabregas «dur» pour avoir déclaré que seulement deux joueurs d’Arsenal étaient à son niveau

Même avec Dybala ou Pjanic impliqués, la Juventus pourrait toujours utiliser 55 millions de livres sterling pour garantir ses services.

Depuis un transfert de record du monde de Turin à Manchester United en 2016, Pogba n’a pas réussi à justifier pleinement ses frais de 89 millions de livres sterling, bien qu’il ait livré des ajustements et des démarrages au fil des ans.

L’arrivée de Bruno Fernandes à Old Trafford est considérée par certains comme le club s’éloignant de Pogba, mais d’autres pensent que le duo pourrait parfaitement fonctionner en tandem avec Scott McTominay derrière eux.

Dybala a récemment été la cible des Red Devils et de Tottenham mais les deux ont échoué avec des offres pour le signer l’été dernier.

. – Contributeur

Les Spurs ont presque signé Dybala à la date limite de l’été dernier

.