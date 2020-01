Paul Rudd et Eric Stonestreet ont célébré leur place au Super Bowl

Insérez tous vos mèmes «Hé, regardez-nous» ici.

Les Chiefs de Kansas City sont au Super Bowl pour la première fois en 50 ans, et ils ont une paire de fans de célébrités qui les ont soutenus dimanche alors que Patrick Mahomes and Co. a remporté un voyage à Miami: la star d’Ant-Man Paul Rudd et Eric Stonestreet de la renommée de la famille moderne.

Stonestreet et Rudd ont tous deux grandi au Kansas et ont été vus enracinés dans des équipes de Kansas City au fil des ans (Rudd s’est bien amusé avec les Royals en 2015), et ils étaient sur place pour apporter leur soutien aux chefs:

Et après? Eh bien, voyez par vous-même:

