Paulo Dybala admet qu’il a presque quitté la Juventus l’été dernier au milieu de l’intérêt de Manchester United et de Tottenham pour l’attaquant brûlant

Paulo Dybala a admis qu’il avait presque quitté la Juventus cet été.

Le joueur de 26 ans, qui a été en pleine forme cette saison avec 11 buts en 26 matchs, était lié à un déménagement à Manchester United et à Tottenham, mais a fini par rester à Turin.

Dybala a admis qu’il avait presque quitté la Juventus l’été dernier

«J’étais sur le point de partir. C’était dans la pensée du club, je le savais. Jusqu’à la dernière minute, nous attendions », a déclaré Dybala au Guardian.

«Il me reste deux ans sur mon contrat. Ce n’est pas court mais ce n’est pas long non plus. Nous verrons quels sont les plans de la Juventus, s’ils pensent que je pourrais partir sur le prochain marché ou s’ils veulent que je reste.

«C’est une décision que le club doit prendre. C’est difficile à savoir car les choses changent en une seconde.

«Mais je suis ici, dans un club qui m’a bien traité. Je suis content, confortable. [Maurizio] L’arrivée de Sarri a aidé. Il voulait que je reste, ce qui m’a donné de la force quand on ne savait pas ce qui allait se passer. Je savais qu’il pouvait m’apprendre, m’aider à faire ressortir le meilleur de moi-même. »

Dybala, l’international argentin, a rejoint la Juventus en 2015 après trois saisons en Italie avec Palerme.

Le président de Palerme, Maurizio Zamparini, a qualifié Dybala de nouveau Sergio Aguero lorsque l’attaquant a signé, mais Dybala a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas de telles comparaisons.

“Si vous croyez cela, cela vous pèse, mais j’ai toujours dit que je ne voulais pas être le nouveau quoi que ce soit, je veux que les gens disent que mes objectifs, mes mouvements, sont” comme Dybala “, pas n’importe qui d’autre”, a déclaré Dybala. .

“[Lionel] Messi, [Omar] Sivori et Aguero ont gagné des choses incroyables. Je voulais gagner mes affaires, pas les leurs.

«Il y a eu des critiques parce que c’était 8 millions d’euros pour un jeune de 17 ans, leur transfert le plus élevé jamais enregistré. Je suis parti pour 40 millions d’euros et quand je suis arrivé ici, la première chose qu’ils ont demandée concernait les frais. Vous pensez aux prix payés maintenant. “

Dybala est la prochaine en action lorsque la Vieille Dame affrontera Napoli en Serie A au San Paolo dimanche.

