Paulo Dybala et sa petite amie confirment qu’ils ont été testés positifs pour le coronavirus

Paulo Dybala a confirmé que lui et son partenaire, également argentin Oriana Sabatini, a donné positif au test COVID-19 qui ont été faites dans les derniers jours.

L’Amérique du Sud est devenue la Le troisième cas officiel de la Juventus test positif pour le coronavirus. Auparavant, la centrale italienne Daniele Rugani et le milieu de terrain français Blaise Matuidi ils ont été les premiers à l’attraper.

Bonjour à tous, je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et qu'Oriana et moi avons été testés positifs. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages et salutations à tous 💪🏼💪🏼💪🏼

“Bonjour à tous. Je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats des tests du COVID-19 et Oriana et moi nous avons testé positif. Par chance nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages et salutations à tous », a écrit l’attaquant par Twitter.

Il convient de noter que Paulo Dybala était déjà en isolement volontaire du domicile d’avant les résultats de la Coronavirus. L’Amérique du Sud a confirmé que lui et son partenaire romantique ils sont en bonne santé.

