Pavel Pardo célèbre l’anniversaire du coup d’État de Cuauhtémoc David Faitelson

Ce dimanche 8 mars sont remplies 18 années du fameux coup de Cuauhtémoc Blanco à propos du journaliste David Faitelson dans le Luis «Pirata Stadium» Source. Avant l’anniversaire, l’ancien joueur Pavel Pardou se souvenait de l’épisode d’une manière particulière.

Via votre compte Twitter, le joueur américain historique a publié un tweet en référence à une telle agression. “Il y a 17 ans, j’ai appliqué la fléchette empoisonnée deux fois pour battre Veracruz et garder l’Amérique au sommet de la table et avec une séquence invaincue, mais vous souvenez-vous de ce qui s’est passé ce jour-là?“Il a écrit Marron.

Avant le commentaire, plusieurs utilisateurs ont répondu immédiatement et se sont moqués du conducteur de ESPN. D’un autre côté, certains fans n’ont pas tweeter et ils ont regretté ce qui s’est passé 18 années.

Il faut se rappeler que Cuauhtémoc Blanco et David Faitelson ont déjà parlé de cette question et le maintenant gouverneur de Morelos Il a présenté ses excuses à plusieurs reprises.