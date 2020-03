Pearl Jam est toujours rockin ‘dans un monde moins que libre

Pour se passer rapidement des désagréments, oui, il y a une chanson sur le nouvel album de Pearl Jam qui fait référence à Donald Trump comme «Sitting Bullshit». Le disque s’appelle Gigaton, la chanson s’appelle «Seven O’Clock», le titre de la chanson ne fait pas référence au moment où la plupart d’entre nous, les fans de Pearl Jam de longue date, vont se coucher, la lope tendrement bourrue de Dylan-Petty-Springsteen Americana est en pleine effet, et les lignes pertinentes sont les suivantes:

Sitting Bull et Crazy Horse viennent de forger le nord et l’ouest

Ensuite, il y a Sitting Bullshit en tant que président en exercice

En parlant à son miroir, que dit-il, que dit-il en retour?

Une tragédie d’erreurs, qui sera le dernier à rire?

J’ai grimacé un peu en tapant les mots «une tragédie d’erreurs», mais un peu de vaillance grimace est un élément central de l’expérience de Pearl Jam, et le leader extra-bourru Eddie Vedder – sa voix est toujours une arme stridente, maigre et ardente de introspection de masse – c’est sûr de ne pas rire. J’adore ce mec. J’adore ces gars. Très rapidement, mes informations d’identification sont les suivantes:

En 1991 – l’année où le premier album de Pearl Jam, Ten, a inventé le grunge, Seattle, les solos de vadrouille, de grognement et de guitare dudly romancés – j’ai secoué la chemise PJ «Stickman» classique sous divers flanelles et j’étais par conséquent l’enfant le plus cool de n’importe quel collège en Amérique, ainsi que les 80 millions d’autres lycéens duodely junior portant la même chose. Ma chanson préférée sur Ten à partir de cette heure est “Release”.

En 1998, je jouais une de mes chansons préférées de Pearl Jam de tous les temps, la «Wishlist» extrêmement mélancolique et douce (Yield de cette année est leur troisième meilleur album à mon humble avis après Vs. et Vitalogy dans n’importe quel ordre) sur la guitare acoustique à des soirées à micro ouvert dans un café universitaire, sous des applaudissements tièdes et sans conseils ni perspectives romantiques, ce qui, à mon humble avis, n’a fait qu’ajouter à la pureté artistique de l’expérience.

En 2001, un magazine m’a payé ~ 75 $ pour écouter ~ 23 albums officiels officiels de bootleg Pearl Jam (première étape de la tournée nord-américaine de 2000) à ~ 90 minutes par album, puis écrire ~ 350 mots au total. Je les ai tous écoutés, dans leur intégralité, et j’ai été angoissé de déterminer la meilleure version de “Velours côtelé”. (J’oublie, mais disons Saratoga Springs, 27/08/00.)

En 2020, j’ai joué avec ironie de la guitare air robuste sur une nouvelle chanson de Pearl Jam intitulée “Superblood Wolfmoon”.

C’est un riff radieux, mec! C’est fanfaron! Rock n Roll! Faisons cela! Les albums de Pearl Jam au 21e siècle suivent un schéma fiable: des guitaristes-héros grincheux avec droiture se bloquent à l’avant, des rêveries au clair de lune mélancoliquement rugueuses à l’arrière, et peut-être une ballade de puissance modestement gargantuesque au milieu quelque part. (“Sirens”, de leur dernier disque, Lightning Bolt extra-tamisé de 2013, est un escalator remuant vers le ciel.) C’est la dichotomie de Neil Young, qu’ils ont appris de lui assez directement. (En 1993, j’ai regardé Rapt alors que Young et Vedder s’harmonisaient sur «Rockin ‘in the Free World» aux MTV Video Music Awards comme le prélude à un trash d’ampli gratuit, qui est immédiatement devenu mon deuxième moment VMA préféré des années 90. , après le Great Nirvana Bass Toss.)

Une chose importante à noter à propos de Gigaton, c’est que les chansons hard-rock, bien que plus rares que jamais, rockent de façon alarmante. (“Take the Long Way” a un riff super crabby et un solo robuste digne d’une guitare à air.) Cela reflète une anxiété globale qui n’a (on suppose, mais allez) augmenté que dans l’intervalle entre l’enregistrement de cet album et la sortie au milieu d’une pandémie de coronavirus qui s’est emparée du monde et qui a déjà, il y a quelques semaines, marqué le début de la tournée mondiale 2020 du groupe. (Ce record est sorti vendredi, dans ce qui pourrait être, étant donné la vague croissante d’annulations de sorties d’albums de haut niveau, le dernier vendredi de la Nouvelle Musique à distance normal depuis un certain temps.)

Une proposition de valeur centrale d’Eddie Vedder, depuis trois décennies maintenant, est qu’il est extrêmement déçu de la société et n’a pas du tout peur d’être grincheux à ce sujet. Et donc: “Plus les choses deviennent lâches, plus vous devenez serré”, il bouillonne sur le single suprêmement étrange et presque funky “Dance of the Clairvoyants”, un peu du cosplay de David Byrne-as-supervillain qui sonne mal à la radio dans toutes les bonnes façons. C’est son moment. Que le seigneur ait pitié de nous tous.

Gigaton est en effet le premier album du groupe en sept ans et le 11e effort de studio au total; pour paraphraser ma confiture de karaoké signature, ce sont des vétérans de Steely derrière la boule de huit au milieu d’une pandémie mondiale. Il est un peu troublant de voir à quel point ces chansons peuvent être aptes, à quel point les craintes et les reproches exprimés ici (concernant le changement climatique, principalement) se traduisent de manière transparente en d’autres événements terrifiants. “Il va falloir beaucoup plus que de l’amour ordinaire pour soulever ce problème”, observe Vedder, lors d’un délicat remaniement appelé “Rétrograde”. (Titre de chanson dangereux pour un groupe de 30 ans, mais ça joue.) “J’ai du sang / du sang sur les mains”, chantonne-t-il, presque avec amour, sur une lope encore plus dingue appelée “Buckle Up”. Le “Quick Escape” à basse et extra-grincheux propose spécifiquement que nous nous évadions tous, rapidement, vers Mars, alors que les vers glapissants de Vedder passent de la rage partisane …

Traversé la frontière avec le Maroc

Cachemire puis Marrakech

Les longueurs auxquelles nous devions aller alors

Pour trouver un endroit où Trump n’avait pas encore foutu

… À une complainte sociétale plus large.

Et nous pensons au bon vieux temps

De l’herbe verte, du ciel et du vin rouge

J’aurais dû savoir, si fragile

Et évité ce vol aller simple

Un peu pédant, oui, bien sûr, mais c’est le concert. Quant à Trump, désolé, j’ai été distrait: «Assis des conneries». Ouais. Pearl Jam n’est historiquement pas un groupe qui a peur de prendre position, même si ce stand est à la fois (a) absolument correct et (b) presque ruineux. (Au moins, leur vieil ennemi Ticketmaster s’est également arrêté en ce moment.) Vous vous souvenez peut-être de leur confiture maladroite de 2002 «Bu $ hleaguer», adressée à notre président d’alors et un peu moins attirante que ce titre (j’adore le «$») suggérerait, mais seulement un peu. (“Les Haves n’ont pas la moindre idée” était une ligne décente, cependant.)

Peu de chansons sur Gigaton sont une menace de casser vos propres listes personnelles de top 10 de tous les temps, et “Seven O’Clock” n’est pas l’une des meilleures, mais comme toujours, il y a quelque chose de remuant dans le sérieux de Vedder. «Car ce n’est pas le moment de la dépression ou de l’hésitation indulgente», insiste-t-il, comme peu de chanteurs rock de sa génération se sont donné la peine d’insister. “Cette situation de merde appelle toutes les mains, les mains sur le pont.” Je suis juste impressionné et reconnaissant que ces gars soient toujours dans le combat.

Pour mémoire, ma chanson préférée que Vedder a jamais chantée est «Against the 70’s», un spot invité particulièrement ludique sur l’album de 1995 de Ball-Hog ou Tugboat! Le titre de cette chanson était, comme d’habitude, assez littéral. Comme le conseille le chœur:

Les enfants d’aujourd’hui devraient se défendre contre les années 70

Les enfants d’aujourd’hui devraient se défendre contre les années 70

Ce n’est pas la réalité

C’est juste la sentimentalité de quelqu’un d’autre

Ça ne marchera pas pour vous

Pearl Jam est un concept difficile à expliquer en 2020. Oui, les groupes de rock alternatif étaient si populaires qu’ils sont souvent devenus encore plus populaires en tentant publiquement de rejeter leur popularité. (Voici une histoire de couverture de Spin en 1993 dans laquelle Vedder écrase une tasse de thé au sol parce qu’il est tellement énervé que son groupe a vendu une arène sportive néerlandaise.) Oui, à l’époque du rock alternatif, ne pas faire de clips pour MTV était le comble de défi de rock-star. Oui, ce n’est plus la réalité; oui, si vous êtes né au cours de ce siècle, un attachement émotionnel à ce groupe est probablement la sentimentalité de quelqu’un d’autre.

Mais la peur, le dégoût et la douce résignation de Gigaton pourraient encore fonctionner pour vous. Dans des circonstances normales, je plaisantais, avec dépréciation, que les enfants d’aujourd’hui devraient se protéger contre les années 90. Mais en ce moment, ce que les enfants d’aujourd’hui doivent vraiment faire, c’est rester à l’intérieur.