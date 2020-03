Pedro Sánchez a autorisé les fans italiens à se rendre à Valence au milieu de la crise de Covid-19

Le coronavirus continue d’augmenter son nombre de personnes infectées en Espagne à un rythme dangereusement similaire en progression à celui tracé par la courbe en Italie, malheureux pionnier de ces leaders en Europe. Même sans savoir quelle était la véritable raison de cette pandémie, ils continuent de découvrir erreurs d’une extrême gravité par le gouvernement espagnol, et le match retour de la Ligue des champions qui a mesuré Valence et Atalanta s’impose comme le décor de l’un d’eux.

Avec la crise des coronavirus déjà découverte quelques heures après la manifestation de 8M, le gouvernement de Pedro Sánchez a autorisé les fans italiens à entrer en Espagne de la Atalanta pour soutenir son équipe dans un match que l’UEFA a coordonné pour sa célébration à huis clos, précisément en raison du risque élevé de contagion à Mestalla si une foule était accueillie, avec un pourcentage venant d’Italie.

Les adeptes de l’Atalanta parcouraient librement la ville de Turia avant, pendant et après le match, pouvant aller, sans restrictions, pour recevoir l’expédition de l’équipe neroazzurri à leur arrivée à l’hôtel le lundi avant le match, et même sortir pour faire la fête dans les lieux à la mode de Valence après avoir confirmé le classement de la région de Lombardie dans son ensemble, l’une des zones les plus touchées dans le monde par le virus Covid-19.

Une fête contrôlable

Le discours prononcé par différents représentants du gouvernement, la propagation du virus “n’a pas pu être maîtrisée”, Il est absolument contradictoire avec les précautions nulles prises lors de la première vérification l’entrée et plus tard la présence d’adeptes de l’Atalanta à Valence, avec l’immense risque de contagion pour les citoyens espagnols que cela pourrait incarner.

Sánchez est exempté de responsabilités pour la célébration du match, dont le précédent au match aller revient à Valence en tant que club pour expliquer les points positifs des joueurs et des entraîneurs de la première équipe, mais pas de la présence de citoyens d’un lieu de contagion massive Il avait déjà été vérifié par des fans et des journalistes, admis à l’hôpital avec un coronavirus après avoir assisté au match aller à San Siro.