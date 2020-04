“Pedro Sánchez a demandé la démission de Mariano Rajoy en raison d’un cas d’Ebola et maintenant avec près de 30 000 morts, personne ne démissionne ici”

Cela fait 15 ans qu’il a fait irruption dans le circuit professionnel, dans lequel il présume être l’un des vétérans, mais Gonzalo Fernández-Castaño (Madrid, 1980) reste le même. Le golfeur madrilène a fréquenté OKDIARIO depuis sa résidence à Miami, où il reste confiné et attend que la pandémie permette aux professionnels de reprendre la compétition, le principal désir d’un indépendant qui a besoin de rentrer, et qui voit de loin et sans laisser de côté les critiques des décisions du gouvernement de Pedro Sánchez.

Question: Comment se déroule la détention aux États-Unis?

Réponse: Nous sommes confinés depuis un peu plus d’un mois, bien que l’isolement en tant que tel ait commencé plus tard, mais les gens qui ont vu ce qui se passait en Europe ont commencé à se confiner presque volontairement. Le seul avantage est qu’ils vous permettent de sortir pour des activités essentielles et de faire du sport, ce qui semble ne pas être le cas, mais ça se voit, même si c’est avec les enfants qu’ils prennent un peu d’air. Les parcs ont rouvert, des terrains de golf ont été ouverts dans le comté de Miami Dade, ça a été un peu hâtif à mon goût.

Q: Un golfeur peut-il se préparer à domicile? Avez-vous perdu le contact?

R: Oui, ce n’est pas la même chose de pratiquer à la maison, car j’ai la chance d’avoir un petit jardin, mais évidemment le contact est perdu. Ce n’est pas la même chose de frapper la balle sur l’herbe que de frapper un tapis et contre un filet, que l’on ne voit pas la balle voler. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la même chose, vous voulez sortir, être sur le practice ou sur le terrain. Et physiquement, j’ai anticipé la situation et je me suis acheté des poids, du caoutchouc … et j’ai plus ou moins gardé la forme.

Q: Le golf changerait-il beaucoup derrière des portes closes? Il semble que les fans ne pourront pas assister à la compétition à sa reprise.

R: Le public influence toujours. Il est vrai que les amateurs de golf n’apprécient peut-être pas comme le South Fund ou l’Athletic Front. Ce n’est pas comparable mais un tournoi sans public la différence est très sensible. Parfois, vous frappez un coup aveugle, sur un green dont vous ne voyez pas le drapeau, et vous frappez un coup et la réaction du public vous en dit long. On va le remarquer, oui c’est vrai que je crois que le golf a un avantage compétitif, que puisqu’il n’est pas un sport de contact, il peut être repris plus tôt, et si le fait de reprendre avant empêche le public d’être un désavantage, mais nous sommes prêt à le prendre.

Nous sommes désespérés de sortir et de participer à des compétitions et les gens doivent également regarder du sport en direct, donc nous allons commencer le plus tôt possible tant que nous prenons en compte la santé de toutes les personnes qui participent à un tournoi, mais si nous pouvons commencer le plus tôt possible, nous avons que de profiter de cette petite niche. Sans public ce ne sera pas pareil, un Ryder sans public ne serait pas un Ryder, ou un major … il y a certains tournois dans lesquels le public est essentiel.

Q: Quelles conséquences économiques le joueur de golf subit-il à la pause?

R: Le golfeur professionnel moyen, le brut de ses revenus. Nous, les professionnels, le devons à cela: si nous jouons bien, nous facturons, si nous jouons mal, nous ne facturons pas et si nous ne jouons pas, nous ne facturons pas. Je ne suis pas entré depuis décembre de l’année dernière, donc ça a été une année difficile. Nous voulons retourner aux champs non seulement à cause du désir de jouer, mais en tant qu’indépendant nous sommes nous avons des besoins, et en général, dans un golfeur, il a non seulement des revenus pour vous, mais doit également couvrir les dépenses de l’entraîneur physique, le coach, psychologue, caddie … Au final, les dépenses en début d’année sont importantes, mais on comprend que c’est une année très exceptionnelle et à ce titre, il va falloir prendre des mesures exceptionnelles.

Q: Le golf est l’un des sports les plus anciens pour les professionnels et vous êtes sur le point d’atteindre 40 ans. Combien de temps êtes-vous toujours actif?

R: Le golf est un sport qui dure depuis si longtemps a ses avantages et ses inconvénients. Il a le pro que vous pouvez continuer à jouer, regardez Miguel Ángel Jiménez, jusqu’aux années 50 et si haut. Lui et Vijay Singh ont eu leurs meilleures victoires à partir de 40 ans et cela me donne beaucoup de moral. Il est vrai que vous avez l’inconvénient qu’avec une si longue carrière, vous pouvez avoir des hauts et des bas. Dans mon cas, je suis un peu paresseux depuis quelques années, surtout 2019, qui était assez paresseux, mais physiquement je me sens mieux que jamais, et cela m’encourage à continuer à travailler, à continuer d’essayer. Si vous me donnez cinq ou six ans de carrière de plus, je serais absolument heureux, atteignant même 50 ans. Le problème est d’être compétitif, avant qu’il n’y ait le golf amateur et le golf professionnel très différents, aujourd’hui nous devons parler de sports de haute performance, les enfants Ils sont semi-professionnels et ont fait des pas très, très durs, ce qui rend de plus en plus difficile de s’y tenir.

Q: En Espagne, nous sommes très enthousiastes pour l’avenir avec Jon Rahm.

R: Ce n’est pas pour moins. Ce que Rahm a accompli en trois ans en tant que professionnel est incroyable, il ne cesse de m’étonner, c’est un joueur que j’admire énormément. La première fois que je l’ai rencontré, il a donné le sentiment d’être grand, grandi, mais quand vous le connaissez, vous vous rendez compte que ce qu’il dit qu’il dit est convaincu, et il le dit parce qu’il le croit et c’est ce que le grand joueur lui fait. . Le potentiel de Rahm n’est pas dans son physique ou sa technique, c’est qu’il a une tête privilégiée et que la confiance qu’il a en lui fait de lui le numéro deux ou trois dans le monde. Jon va donner au golf espagnol beaucoup de joies, sûrement un peu majeur, il n’a pas encore joué son meilleur golf dans les majors, mais je ne doute pas qu’il atteindra le sommet.

Q: Le football est-il trop pressé pour revenir à la compétition?

R: Je comprends que chacun de nous doit défendre son entreprise, mais le plus important est la sécurité en matière d’infections. La priorité pour moi serait d’obtenir les fameux tests et d’en effectuer le plus possible, et que cette désescalade puisse commencer une fois pour toutes. Il faut passer les tests pour les toilettes et petit à petit que les gens puissent les faire aussi et voir vraiment où nous en sommes, ce qui fait le grand doute de tous avec ce gouvernement, qui est un gâchis continu sur la question des données, des morts, les chiffres du test … malheureusement je n’y crois plus.

Q: La population est-elle confondue avec les données?

R: Nous sommes tous désespérés, nous sommes chez nous depuis près de deux mois et nous voulons mener une vie normale, si la normalité telle que nous la connaissions va de nouveau exister. Je voudrais surtout avoir la certitude qu’elles nous donnent des dates et je m’en fout qu’elles soient à long terme, mais on se fixe déjà un objectif. À l’heure actuelle, le problème n’est pas de savoir. Le président a déclaré mardi que je ne pouvais pas le croire. “Nous allons aller comme un GPS qui ne vous donne pas de bonnes coordonnées.” Il est génial, je vais à Madrid, j’ai mis le GPS pour aller à Teruel et j’apparais à Ciudad Real, bon, hé, soyez un peu plus précis. Ce sont des choses qui n’arrivent qu’en Espagne et c’est comme ça que ça se passe.

Q: Vous avez été très critique sur les réseaux sociaux avec la direction du gouvernement, demandant même la démission de Pedro Sánchez. Pensez-vous que cela se produira?

R: Cela ne disparaît pas avec de l’eau chaude, je l’ai très clairement. Mais je suis amusé, ils ont demandé la démission de Rajoy et du ministre de la Santé au moment où lui, le cas d’Ebola, car il en était un, et ils étaient furieux quand nous avons dû sacrifier le chien Excalibur. Maintenant, nous sommes en route vers les 30 000 morts et personne ne démissionne ici, c’est un pays en désordre. L’autre jour, Isabel Serra est reconnue coupable d’avoir insulté la police et personne ne démissionne, Echenique qui ne paie pas son assistante et la voilà en train de sucer la bouteille. Je ne doute pas du tout que Pedro Sánchez ne va pas démissionner, car ils n’ont pas d’impact sur son parti comme à son époque quand ils l’ont viré pour la première fois, quand le fameux “ n’est pas non ” … Ce que je Je ne m’inquiète pas de la gestion de la crise, qui a été si regrettable que nous soyons comme nous sommes, ce qui m’inquiète vraiment, c’est l’avenir des deux prochaines années en Espagne, la crise économique qui se profile là nous affectera tout le monde, avec ou sans Covid-19. Il était clair que ce gouvernement socialiste communiste allait tôt ou tard ruiner l’Espagne, ce que nous n’avons jamais pensé, c’est qu’il réussirait en quelques mois.

Q: Dans quelle mesure Pablo Iglesias et Podemos influencent-ils les décisions du gouvernement?

R: Bien sûr, Sánchez a une emprise sur ses œufs. Il l’a tourné et lui donne le second. Mais on peut voir Pablo Iglesias venir de loin, on sait ce qu’il est. C’est un communiste, un chaviste, un bolchevik … appelez-le comme vous voulez, mais on le voit venir depuis des années, le problème est le président que nous avons, qui est capable de dire “je ne ferai jamais de pacte avec Podemos” et puis “il ne coucherait pas paisiblement avec les églises du vice-président” »Et le lendemain des élections, il serre la main et signe un gouvernement de coalition. Le problème, c’est d’avoir un premier ministre en qui on ne peut pas avoir confiance. Pablo Iglesias, nous savons tous ce qu’il va essayer de faire, il va essayer de privatiser, augmenter les impôts, censurer les médias … il va faire ce que le communisme a fait toute sa vie. Mais le problème est Pedro Sánchez, qui l’a attrapé par les œufs.

Q: Vous avez dénoncé la censure du gouvernement …

C’est que pour moi ces conférences de presse qu’ils ont faites jusqu’à récemment, filtrant les questions et avec les réponses préparées, c’est que ce n’est pas typique d’une démocratie comme l’Espagne. Je ne parle pas du fait qu’ils veulent censurer les fameux “ canulars ” et l’autre jour le chef de la garde civile, dont je ne sais pas s’il est exactement le patron, en disant qu’ils avaient reçu l’ordre de contrôler les critiques du gouvernement. Dans quel pays sommes-nous? L’information est essentielle et son obligation, de la part de la presse libre, est de critiquer le gouvernement ou l’opposition, mais pas de censurer. C’est ainsi que Chaves a commencé, si vous commencez à regarder ses interviews, il était un bon ami de tous les médias, mais regardez comment cela s’est terminé. En Espagne, les gens ont peur d’ouvrir la bouche, de parler, que si vous sortez du politiquement correct … les gens ont peur de vous appeler facha, mais de nos jours, s’ils ne vous appellent pas facha, je pense que vous avez un grave problème .

Q: Ses «haineux» lui ont sévèrement reproché de ne pas vivre et payer des impôts en Espagne, en plus de l’appeler facha. Que pouvez-vous leur dire?

C’est quelque chose que je n’ai jamais compris. Je rends hommage où cela m’appartient. Depuis que je vis aux États-Unis, je rends hommage aux États-Unis et je n’arrête pas de payer des impôts en Espagne. En Espagne j’ai des entreprises, je fais ma déclaration fiscale, je déclare ma TVA, je continue à générer des revenus en Espagne car j’ai un appartement loué et je paie mes honoraires et les choses qui me correspondent. Quand j’ai joué en Europe, j’ai vécu en Espagne et j’ai payé en Espagne. Maintenant, je vis aux États-Unis et je paie évidemment l’équivalent de l’impôt sur le revenu des particuliers ici, j’ai déménagé ici pour travailler, une autre chose est que je l’aurais fait pour payer moins d’impôts. De 2004 à 2013, j’ai vécu en Espagne et j’ai payé en Espagne. Maintenant, j’ai de la chance qu’à Miami, le taux d’imposition grâce à Trump soit de 20%, et je sais que lorsque je reviendrai en Espagne, je devrai payer ce que je dois payer. Je n’ai jamais éludé un impôt et parce que je vis à Miami je suis moins espagnol, que se passe-t-il, maintenant je ne peux pas critiquer? Mon passeport est espagnol, je suis né en Espagne et je peux critiquer la classe politique ou la gestion qui se fait en Espagne.

Q: Aujourd’hui, cela vous oblige à poser des questions sur votre ami Donald Trump.

Sa gestion financière a été assez bonne et je pense que sa réélection a été assurée. Depuis le début de la pandémie, les données économiques et sur le chômage ont explosé et vous savez. Je pense qu’il sera réélu, mais je ne me mouillerai pas et je ne pourrai pas voter ici. Si je le pouvais, bien sûr, je voterais pour lui. Je suis la gestion espagnole de la pandémie plus en détail que la gestion américaine, à mon goût c’est si difficile c’est tellement nouveau que tout le monde va se tromper, et je les laisse faire, c’est logique, mais quand on se trompe quoi il doit faire des excuses, comme ils l’ont fait dans d’autres pays. Ce qui ne peut pas être, c’est qu’ils nous prennent pour des imbéciles.

J’ai eu la chance de rencontrer Trump, de jouer au golf avec lui et je l’aimais très bien, à cette époque, il ne s’était pas engagé dans la politique. Depuis, je suis resté en contact avec lui, nous avons échangé quelques lettres, et c’est un personnage qui me fait tout le plaisir, il laisse la presse totalement à sa place avec ses sorties, ses réponses … il est absolument génial. Je ne partage pas tout ce qu’il dit, il y a beaucoup de choses que je ne partage pas, mais comme il n’est pas politicien, un peu ressort de ce à quoi on est habitué et parfois même s’apprécie.

Q: Il est dit que lorsque vous faites une erreur, vous devez vous excuser, voulez-vous dire 8M?

R: L’OMS avertissait depuis janvier, nous avions vu l’exemple de l’Italie qu’elles étaient confinées, et le 8M, en dehors de la manifestation féministe, d’autres événements avaient eu lieu, des matchs de foot, le rallye VOX … Et pour en revenir au rallye VOX, c’était une erreur, beaucoup ont été infectés, mais Santiago Abascal est sorti et s’est excusé. Je comprends que l’on peut se tromper et, comme le dit Vox, je ne fais pas partie du gouvernement, je n’ai pas les informations, le gouvernement doit me les donner, et si le gouvernement dit que tout va bien, alors nous organisons le rassemblement.

Mais quand vous êtes le gouvernement, vous avez les informations, mystérieusement les données des personnes infectées les 7 et 8 ont disparu, personne ne sait où elles se trouvent. Si personne ne croit le ballon, nous suivions l’agenda d’Irene Montero et compagnie. Du “tout et tous” des députés, de cette connerie de la question égalitaire, qui en Espagne est égalitaire depuis des années. Ils ont profité de l’agenda de la gauche qu’ils tentent d’imposer depuis des années, et maintenant qu’ils ont accès au pouvoir. Ce qui est clair, c’est que si le confinement avait été avancé de trois ou quatre jours, la différence en termes d’infections aurait été remarquable, et je ne parle pas de 8M seul, je parle de tout ce qui a été fait, mais au final c’est le gouvernement qui Il a les données, les informations et vous devez lui faire confiance dans une certaine mesure, bien que l’ayant vu, je ne lui fais plus confiance.

Q: Avez-vous été tenté par l’Espagne d’essayer la politique?

R: Certaines suggestions m’ont été faites et je vous assure que je ne l’exclus pas, car vous voyez la situation et vous en avez envie. Faire des critiques de l’extérieur, c’est bien, mais il arrive un moment où vous dites que d’une manière ou d’une autre, j’aimerais faire partie de l’opposition et essayer de faire quelque chose de l’intérieur. Je ne manque pas de désir, je ne sais pas si je serai la chose politiquement correcte qu’il faut pour être au Congrès des députés et ne pas envoyer en enfer avec plus d’un. Mon rêve en ce moment serait d’assister à une conférence de presse de Pedro Sánchez et de pouvoir lui poser des questions, et la première question serait de savoir pourquoi il est constamment en retard pour les conférences de presse. Il me semble un manque de respect pour les journalistes, pour les Espagnols … Quand il doit voir le Roi, il a une heure de retard, mais qui pense-t-il être? Il joue avec notre temps, qui est l’or, et il nous a sur le fil. Et voir ce qui répond à ma question, car comme elle ne répond jamais à ce qui est demandé, voir d’où elle vient.

Q: Quand verrons-nous à nouveau Gonzalo Fernández-Castaño sur un terrain de golf?

Ici, le golf professionnel reprendra en juin, mais aux États-Unis, je n’ai pas de catégorie à jouer, donc je joue toujours un match de qualification le lundi. Et le circuit européen parle de commencer en août. Il y a encore beaucoup de choses et j’espère que les choses vont s’améliorer et nous pouvons commencer à repenser la saison et surtout pouvoir nous organiser, parce que la chose la plus inconfortable en tant qu’athlète ne le sait pas, j’aime planifier des mois à l’avance et cela m’a un peu sur le bord, mais j’espère que ce sera le plus tôt possible car je ne suis pas à court de victoire et même si j’ai déjà 40 ans, je suis vraiment impatient de le faire car je pense que je peux encore être compétitif.