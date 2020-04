“Pedro Sánchez et Pablo Iglesias ne peuvent pas aller tout droit, ils doivent démissionner”

Peu de footballeurs peuvent se vanter d’avoir nommé un stade et d’avoir un joueur au Real Madrid, à Barcelone et dans l’équipe espagnole. Comme un autre Espagnol, Alfonso Pérez (Getafe, 26 novembre 1972) Il est toujours confiné à son domicile dans l’espoir que la compétition revienne. En tant qu’ancien footballeur, ses paroles doivent être prises en compte pour sa longue expérience des statistiques de score dévastatrices.

Question: J’ai récemment vu à la télévision votre objectif historique contre la Yougoslavie en Euro 2000. Je l’ai à nouveau célébré.

Réponse: Je ne l’ai pas vu. On m’a dit que j’avais été absent plusieurs fois et hier j’ai vu précisément la finale de la Copa del Rey du Real Madrid – Saragosse et du Betis – Barcelone.

Q: Votre objectif en Espagne – la Yougoslavie n’est pas oublié.

R: Oui, nous n’étions pas habitués à prendre ce genre de joie. Ce n’était que le laissez-passer pour une égalité, mais pour nous, toujours habitués à être éliminés, le fait de gagner un match avec tant d’émotion, dans la remise, était de savoir comment gagner la Coupe d’Europe.

Q: La morriña n’entre-t-elle pas lorsque vous vous voyez sur l’herbe?

R: Regarder les matchs m’a même rendu nerveux. Il m’a donné quelque chose jusqu’à ce que je perde une balle et j’ai dû l’enlever en première mi-temps.

Q: Peu de footballeurs peuvent se vanter de nommer un stade.

R: Je suis très fier. Bien que je n’aie jamais joué à Getafe, j’ai grandi là-bas et pour moi c’est une fierté. Chaque fois que j’ai pu aider Getafe, je l’ai fait, ainsi que le conseil municipal.

Q: Pour en revenir à aujourd’hui. Les matchs seront-ils rejoués cette saison dans ce domaine?

R: J’espère bien. Qui est la solution? Voilà où se situe le problème. Il est difficile pour le moment que nous vivions maintenant avec autant de prudence et tant de problèmes. Tout ce passage à un sport de contact est compliqué, mais il faut bien l’étudier et faire attention: la santé passe avant tout. En cas de rejouer, ce serait sans public et une autre chose est de savoir comment assurer la sécurité de tous les joueurs, entraîneurs et personnes qui pourraient être sur le terrain. J’espère que cette année, nous pourrons voir le football.

Q: Comprenez-vous la peur des joueurs de football de jouer?

R: C’est logique, la première chose est la santé. Tous les joueurs ont hâte de commencer l’entraînement mais en toute sécurité. L’essentiel est qu’il existe un protocole de sécurité pour que le match puisse se faire sans aucun risque. Il serait inutile d’être tous confinés et tout à coup un joueur, par un membre de la famille ou une autre personne qui a à la maison, qui tout à coup dans un jeu vous pouvez infecter une autre personne. Il faudrait repartir de zéro.

Q: Il existe déjà des protocoles.

R: Tous les joueurs partent de la même base. Je pense que le fait qu’il y ait peu de temps de préparation pour jouer tous les trois jours va être exigeant, mais il est vrai que ce sera le même pour tout le monde. Je vois bien les cinq changements que la FIFA a proposés car avec deux semaines de préparation avant les matchs de 90 minutes, je ne pense pas qu’ils soient à un niveau physique exceptionnel.

Q: Il y a le coronavirus et ensuite les blessures possibles.

R: Au final, ce sera la même chose pour tout le monde. Un joueur qui a pris soin de lui n’est pas la même chose qu’un autre qui joue. Vous aurez plus de risques chez les joueurs qui n’y ont pas pris grand soin.

Q: Un football différent arrive.

R: Évidemment. Cela marquera un avant et un après. La même chose s’est produite avec les attaques du 9/11 ou du 11-M. Pensez aux contrôles d’aéroport qui en sont issus. Tout cela était plus exigeant à la suite des attaques et avec cela un peu plus de la même chose se produira. Les gens vont être plus conscients de tout cela avec leur distance de sécurité, leurs gants ou leurs gels. Nous allons devoir vivre avec jusqu’à ce qu’ils reçoivent un vaccin.

Q: L’économie prime-t-elle sur la santé?

R: Oui, évidemment. Cela affecte toute la société et le football déplace beaucoup d’argent.

Q: J’ai vu que vous avez participé à la campagne Alicia Lobo pour aider l’hôpital Getafe dans la lutte contre le coronavirus.

R: Ils m’ont dit et tout de collaborer pour toute initiative. Tout s’additionne.

Q: La situation l’exige. C’est dommage le nombre élevé de toilettes infectées.

R: Tout ce que nous voyons de la part du gouvernement est regrettable à tous points de vue: gestion, manipulation des moyens, des chiffres ou affectée. Pire, je pense que cela ne peut pas être fait. Il est devenu clair pour les gens ce qui s’est passé pendant toutes ces journées. Si des moyens avaient été mis en place à l’époque, il y aurait eu beaucoup moins de victimes et beaucoup moins de morts. Les chiffres à la fin reflètent la mauvaise gestion du gouvernement avec le coronavirus par rapport à d’autres pays. La mauvaise gestion est devenue évidente pour les gens.

Q: Cela pourrait avoir des conséquences. Cela entraînera-t-il la démission de Sánchez et Iglesias?

R: Mec, je pense qu’après cela, les rapports, les dates et les soldes commenceront à être publiés. Je pense qu’ils doivent démissionner, changer de gouvernement ou quelque chose doit se produire. Je ne comprends pas que ce sera la pire direction qui ait vécu en Espagne ces dernières années. Cela se produit dans tous les pays, mais en voyant comment les choses ont été faites, avec les achats des tests, la mauvaise gestion dans la planification de tout, la date à laquelle le statut de l’alarme a été défini et d’autres. L’opposition en ce sens sera prête quand tout cela arrivera à exiger des responsabilités.

Q: Les travaux de confinement étaient en retard.

R: Tout est dû à une mauvaise gestion. Si tout cela avait été fait deux semaines auparavant, alors que l’OMS avait prévenu de la prochaine pandémie, il y aurait désormais eu moins de décès et d’infections. Nous menons maintenant une vie relativement «normale» avec les précautions nécessaires. Nous verrons comment tout se termine, pas seulement sur la question économique.

Q: La communication n’a pas été la meilleure non plus

R: Les enfants des supermarchés, les coiffeurs, aujourd’hui oui, demain non … Ça a dérapé parce que ce ne sont pas des gens qui sont … c’est pareil quand je dis qu’un arbitre devait avoir joué pour pouvoir bien siffler . La politique est la même. Vous ne pouvez pas mettre une personne de ministre de la santé, par exemple, s’il n’a pas été médecin auparavant. Les ministres doivent être des oncles préparés. Ça ne me vient pas à l’esprit. Le problème avec les politiciens, c’est qu’ils ne sont pas des gars préparés. Je les paierais très bien pour qu’ils ne volent pas et fassent un travail valable. Les préparatifs vont à des entreprises privées qui paient beaucoup plus.

Q: Nadal a également été critique.

R: C’est un peu ce dont nous parlons. C’est un sport individuel … Je le comprends parfaitement. C’est comme aller courir. Pourquoi allons-nous pouvoir y aller samedi et pas il y a quelques semaines? Être responsable et courir dans des endroits sans personne. Comme pour les enfants, pourquoi sortent-ils et pas les personnes âgées? Ils peuvent avoir besoin de bouger en raison de leur âge, de problèmes de circulation, etc. Tant que c’est dans un endroit préparé pour qu’ils puissent marcher. Nous faisons des choses comme le poulet sans tête. Quand vous avez des gens mal préparés, ce qui se passe arrive. Il y a eu une très mauvaise gestion autant qu’ils veulent nous faire voir des médias manipulés. L’erreur qu’ils font est très grave. Laissez-les démissionner ou expulsez-les. C’est comme tout. En fin de compte, ils manipulent, ils ont leurs moyens connexes et ils essaient de tromper les gens que j’espère qu’ils réalisent le type de personnes qui gouvernent. Il y a des chefs du même parti qui ne sont pas d’accord sur ce qui se fait. Je dis simplement supprimer ces dirigeants et en mettre d’autres, ou un comité de gestion avec des gens préparés. Si vous mettez des gens qui n’ont aucune idée de gérer un problème, c’est ce qui nous arrive.

Q: Revenons au nôtre. Parieriez-vous sur le retour du football?

R: J’espère et je souhaite.