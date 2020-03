Pelé, isolé par sa famille pour éviter le coronavirus

Edson Arantes do Nascimento, mieux connu sous le nom de Pelé, Il est volontairement isolé par sa famille en raison de l’épidémie de coronavirus. Bien qu’il n’y ait pas de quarantaine au Brésil et que peu de mesures aient été prises contre la pandémie, les êtres proches du footballeur ont décidé de l’isoler en raison du danger de contagion.

La maladie atteint une létalité de plus de 15% à ces âges et la famille a décidé de la supprimer avec Pelé., qui a déjà des pathologies antérieures pour diverses opérations et maladies éprouvées ces dernières années, telles que l’insuffisance rénale ou les problèmes cardiaques.

Pelé lui-même était chargé de révéler son état de santé dans une note sur les réseaux. “Je vais bien. J’ai mes bons et mes mauvais jours. C’est normal pour les gens de mon âge »dit-il. Le footballeur a décidé de se réfugier dans son chalet à Guaruja, dans l’état de Sao Paulo.

Pelé est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de tous les temps en remportant trois Coupes du monde avec l’équipe brésilienne et en marquant plus de 1 000 buts tout au long de sa longue carrière sportive. Le footballeur, sans surprise, a annulé tous ses événements publics.