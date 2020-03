Pelé, le petit ami d’Isabel de Pandora?

Source: Twitter @TeamIsaLascu / @ElColeccioniste

Le présentateur Gloria Calzada a tâtonné dans le monde de InternetEh bien, sur la plate-forme de YouTube Il a son nom programme «Pure Glow », où il invite plusieurs personnalités du monde du divertissement. Lors de la publication des deux derniers Mars était Isabel Lascurain, qui était membre de Groupe Pandora

Le chanteur a révélé que dans la décennie de ces 80 Il a été recherché par la plus grande légende du football brésilien. “Nous l’avons rencontré lors de la Coupe du monde 86 lors d’un dîner et Pelé voulait aussi avec mon amie María Isabel, mais il n’est pas parti. Il a parlé à ma maison, mon frère a répondu et a couru dans ma chambre parce qu’il appelait Pelé, ils m’ont donné des nerfs parce que je savais qu’il me voulait, cela m’a pris plusieurs années“A commenté Lascurain.

De même, la Mexicaine a révélé que la triple championne du monde parlait constamment à sa maison. “Il m’a appelé environ 3 fois, mon père était très nerveux, il m’a envoyé appeler et il m’a dit ce qui se passait, je lui ai dit que je ne l’aimais même pas“, A ajouté l’ancien Pandora.

Source: YouTube Puro Glow

Edson Arantes do Nasciemento il s’est marié trois fois, rappelez-vous que la dernière fois qu’il est arrivé à l’autel était en 2008 quand il s’est marié Marcia Clibe Aoki.