Peligra l’étoile pour Luka Doncic

La présence de Luka Doncic dans le NBA All-Star Restez dans le doute. Le joueur slovène, l’un des plus remarquables à ce jour cette saison dans le championnat américain, n’a pas seulement récupéré de la cheville droite foulée qui l’a séparé des courts et pourrait être plusieurs matchs bas avec Dallas Mavericks, qui sonne l’alarme quant à leur participation au match des stars dimanche 16.

Luka, c’était élu parmi les titres de la Conférence de l’Ouest pour le rendez-vous, il est resté sans participer ce vendredi au match qui a mesuré les Mavs avec les Houston Rockets, faisant exploser les alarmes sur le rétablissement de sa blessure, avec le All Star à seulement deux semaines.

«Il y aura des jeux sans jouer. La vérité est que vous ne pouvez pas dire combien de temps vous serez absent car nous ne le savons pas », a déclaré l’entraîneur des Dallas Mavericks, Rick Carlisle, à propos de la blessure à la cheville de Luka et des matchs qu’il manquera pour Dallas. Dans un premier temps, Doncic devrait réapparaître le 10 février, quelques jours avant le All-Star, contre Utah Jazz, mais les délais ne sont pas concrets et la participation de l’ancien Real Madrid à la nomination des stars est sur le fil.

«Je pense que Doncic sera à Chicago pour jouer au plus haut niveau. Et c’est une fierté pour nous, pour la franchise, d’être là », a ajouté Carlisle dans ses déclarations sur Luka, laissant la porte ouverte à sa participation au All-Star, dans lequel le Slovène est appelé à jouer les matchs de vendredi. (Rising Stars Challenge) et dimanche au rendez-vous des stars du week-end.