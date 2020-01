Pep Guardiola dit que Sergio Aguero mourra en marquant des buts après que l’attaquant de Man City ait battu le record de Thierry Henry en Premier League

Pep Guardiola a plaisanté en disant que Sergio Aguero mourra en marquant des buts après son triplé record dans une victoire de 6-1 à Aston Villa.

Dimanche, le joueur de 31 ans est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League pour un joueur étranger.

Sergio Aguero a rejoint Man City pour 38 millions de livres de l’Atletico Madrid en 2011

Aguero a marqué 177 buts en 255 matches de haut vol en anglais, dépassant le total de 175 pour Thierry Henry.

Il a également marqué le plus de tours du chapeau (12) de l’histoire de la Premier League.

Interrogé sur les réalisations d’Aguero, le patron de Man City, Guardiola, a déclaré: «Bien sûr, il a marqué beaucoup de buts au cours de sa carrière.

«Je suis heureux d’être ici pour le jour où il a battu ce record d’une autre légende incroyable comme Thierry Henry. Il peut continuer.

«Je connais les gars qui marquent, ils sont nés en marquant des buts et ils mourront en marquant des buts.

«Chacun a ses propres défis, il a celui-ci. C’est aussi simple que ça. Il a un cadeau spécial.

Pep Guardiola a fait l’éloge de Sergio Aguero

“Quand il est en forme et heureux, tout se passe bien.”

Aguero a profité des médias sociaux pour consacrer sa journée record à Man City et à sa famille.

Il a déclaré: «Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible. Mes coéquipiers, toute @ManCity, nos supporters, la @premierleague, ma famille et tous ceux qui m’aident à être meilleur chaque jour. Et une dédicace spéciale à mon fils Benjamin. »

Je remercie tous ceux qui ont rendu cela possible. Mes coéquipiers, toute @ManCity, nos supporters, la @premierleague, ma famille et tous ceux qui m’aident à être meilleur chaque jour. Et une dédicace spéciale à mon fils Benjamin ⚽️⚽️⚽️

– Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 12 janvier 2020

La victoire éclatante de Villa Park a propulsé City à la deuxième place du classement de la Premier League après la défaite à domicile de Leicester contre Southampton samedi.

Les hommes de Guardiola restent 14 points derrière les leaders de Liverpool, qui ont un match en main.

L’Espagnol a ajouté: «Maintenant, nous sommes en deuxième position, cela ne s’est pas produit depuis longtemps, j’espère que nous pourrons maintenir cette position jusqu’à la fin et nous qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

“Oublie ça [catching Liverpool]. Ce que nous devons faire, c’est essayer de gagner nos matchs, de mieux jouer pour nous aider pour l’avenir. C’est ce que nous devons faire. “

