Pep Guardiola ‘doit quitter’ Man City si l’interdiction européenne est maintenue TalkSPORT a déclaré, malgré les rapports affirmant qu’il ferait preuve de loyauté et de rester

L’interdiction européenne de Manchester City entraînera Pep Guardiola QUITTER l’Etihad, a déclaré talkSPORT.

Jamie O’Hara, l’ancien milieu de terrain de Tottenham, a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen qu’un tel manager d’élite accepte deux ans en dehors de la Ligue des champions – malgré les informations publiées lundi affirmant que Pep se montrerait fidèle à City et resterait avec eux.

L’interdiction européenne de Man City pourrait-elle signifier la fin de Guardiola à l’Etihad?

Le chef du club des supporters de Man City “attend la loyauté de Pep Guardiola et des joueurs” après l’interdiction de la Ligue des champions

Vendredi soir, le club Etihad a été frappé par son choc d’une interdiction européenne de deux ans. L’UEFA a également infligé une amende de 25 millions de livres à City pour ses “violations graves” des règles du fair-play financier.

Man City a publié une déclaration pour dire qu’ils étaient «déçus mais pas surpris» par la décision «préjudiciable», confirmant qu’ils feraient appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le TAS peut décider de réduire la suspension européenne ou de la supprimer complètement, mais à l’heure actuelle, Man City fait face à deux ans sans football européen.

Et cela a conduit à beaucoup de spéculations sur l’avenir de Pep Guardiola au club – beaucoup soupçonnant que lui, et beaucoup de meilleurs joueurs de City, s’éloigneront de l’Etihad pour des pâturages plus verts.

O’Hara convient que le départ de Guardiola est prévu si le TAS approuve l’interdiction de deux ans de l’UEFA.

“Je pense si [the ban] des bâtons et ils sont hors du football européen depuis deux ans, il est parti », a déclaré O’Hara lors du petit-déjeuner sportif Alan Brazil de talkSPORT. “Il doit y aller!

«Il est l’un des meilleurs managers du monde et il ne voudra pas rester et jouer au football national.

“Il veut être sur la scène européenne et se mesurer aux meilleurs, et il est trop bon manager pour ne pas être en Ligue des champions.”

Déclaration de Man City sur l’interdiction de l’UEFA, dans son intégralité

Manchester City est déçue mais pas surprise par l’annonce faite aujourd’hui par la Chambre d’arbitrage de l’UEFA. Le Club a toujours anticipé la nécessité ultime de rechercher un organisme et un processus indépendants pour examiner en toute impartialité l’ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de sa position.

En décembre 2018, le chef enquêteur de l’UEFA a rendu public un aperçu du résultat et de la sanction qu’il avait l’intention de prononcer à Manchester City, avant même qu’une enquête n’ait commencé. Le processus de l’UEFA imparfait et régulièrement divulgué qu’il a supervisé a signifié qu’il n’y avait aucun doute quant au résultat qu’il allait livrer. Le Club s’est officiellement plaint auprès de l’organe disciplinaire de l’UEFA, plainte qui a été validée par une décision du TAS.

Autrement dit, il s’agit d’une affaire engagée par l’UEFA, poursuivie par l’UEFA et jugée par l’UEFA. Cette procédure préjudiciable étant désormais terminée, le Club recherchera un jugement impartial dans les plus brefs délais et, par conséquent, dans un premier temps, engagera une procédure auprès du Tribunal Arbitral du Sport dans les meilleurs délais.

Néanmoins, des rapports indiquent que Pep restera en fait à l’Etihad même si l’interdiction est maintenue.

Selon The Mirror, le Catalan fera preuve de «loyauté» envers City après quatre ans de travail, même si le maintien de l’interdiction signifierait que Guardiola doit passer une saison (ou deux) en dehors de la Ligue des champions pour la première fois de son carrière de gestionnaire.

Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur de Tottenham, a été lié au remplacement de Guardiola s’il décidait de quitter l’Etihad, tandis que Pep lui-même a été ciblé par la Juventus compte tenu des doutes sur son avenir à Manchester.

