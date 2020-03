Pep Guardiola fait un don d’un million d’euros pour combattre Covid-19

Le coronavirus continue d’accumuler de nombreux détails et dons dans le monde du sport et Pep Guardiola Il a été le dernier à rejoindre la vague de gestes à mettre en avant dans la lutte contre le Covid-19. Entraîneur de Manchester City Mardi, il a fait don d’un million d’euros à la Fundación Àngel Soler Daniel pour l’acquisition et la fourniture de matériel médical face à l’urgence de la pandémie Covid-19.

Ce don multiplie le produit en un campagne promue par le Collège des médecins de Barcelone et qui gère la fondation susmentionnée. Jusqu’à ce moment, le produit a atteint 33 000 euros, un chiffre qui aurait augmenté après l’intervention de Guardiola.

En plus de soulever pour l’achat de matériel, le est aussi «de pouvoir financer des productions alternatives – grâce à l’impression 3D – de respirateurs artificiels et d’autres éléments de protection pour le personnel de santé ».

Guardiola rejoint ainsi d’autres personnalités du monde du football telles que José Mourinho, Cristiano Ronaldo ou Robert Lewandowski, Ils ont eu des gestes pour collaborer avec le coronavirus, la pandémie qui affecte le monde entier et surtout dans des pays comme l’Italie ou l’Espagne.