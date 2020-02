Pep Guardiola: “Messi restera à Barcelone, c’est mon souhait”

Le désordre entre Abidal et Messi Continuez à donner de quoi parler. L’Argentin a été profondément blessé par son ancien partenaire et actuel chef du secrétariat technique de Barcelone, et je le dis clairement sur Instagram. C’est l’un des moments les plus difficiles de Messi à Barcelone et donc de l’Angleterre a été liée à la Manchester City

L’existence d’un clause dans votre contrat par laquelle vous pourriez aller gratuitement Dans un autre club à la fin de chaque saison, si vous le souhaitez, mettez la peur dans le corps des supporters de Barcelone et le directeur du Football Club Barcelona et Guardiola a parlé de la possibilité de le signer lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur catalan a été franc: «Messi est un joueur de Barcelone. Il y restera. C’est mon souhait. Je ne parlerai pas des joueurs d’un autre club. Je pense qu’il terminera sa carrière là-bas », a déclaré Pep.

Les dernières saisons ont été particulièrement difficiles pour un Leo Messi qui s’est consacré à sauver le Barça dans presque tous les matchs. Les éliminations de Liverpool et de Rome lui ont fait beaucoup de mal, et cette campagne n’est pas non plus la meilleure pour son équipe. Si vous décidez de ne pas continuer à Barcelone, Pep Guardiola et sa ville vous accueilleront à bras ouverts.