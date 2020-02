Pep Guardiola n’engage pas son avenir à Man City et admet que des transferts estivaux pourraient être nécessaires

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, ne pense pas que son avenir au club affectera leur capacité à recruter de nouveaux joueurs cet été.

L’Espagnol est maintenant à 18 mois de la fin de son contrat et City tient à ce qu’il prolonge son séjour à l’Etihad.

Les suggestions selon lesquelles Guardiola quitterait Man City à la fin de la saison ont été rejetées ces dernières semaines

Il n’y a aucune suggestion que Guardiola est prêt à quitter l’équipe qu’il a menée à cinq victoires en trophée, dont deux titres de Premier League.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé si des doutes sur son avenir à long terme pouvaient nuire à la capacité de Man City d’attirer des talents de classe mondiale, il n’a pas cherché à apaiser ses craintes.

Au lieu de cela, il s’est concentré sur l’explication des raisons pour lesquelles le club continuerait d’attirer les meilleures stars de la planète.

“Je ne sais pas si les joueurs viennent ici uniquement parce que je suis ici”, a déclaré Guardiola.

“Je dirais que nous avons été en contact avec d’autres personnes qui ne sont pas venues lorsque j’étais ici.

«Le club est assez grand et assez bon pour être attrayant pour les joueurs qui veulent jouer comme nous.

«Peut-être qu’ils regardent la télévision et nous voient ou ont joué contre eux.

«Ils voudront également venir pour des raisons économiques – ou parce qu’ils veulent jouer pour City.

“Man City n’est pas une mauvaise solution pour les joueurs.”

Le manager de Man City, Pep Guardiola, a connu une saison difficile

Guardiola a ajouté: «Je suis ici parce que le club était stable et allait de l’avant avant mon arrivée.

«Roberto Mancini a remporté le titre, ainsi que Manuel Pellegrini – et le football qu’ils jouaient alors était vraiment bon.

“Je ne suis pas la raison pour laquelle les joueurs viennent. Le club est assez bon et nous avons besoin que les joueurs croient qu’ils peuvent nous aider.

“Nous voulons maintenir les niveaux que nous avions au cours des dernières saisons et le club doit donc être bon pour convaincre les joueurs et les agents.”

La saison prochaine sera la dernière du contrat actuel de Pep Guardiolas avec Man City

Après une saison difficile selon les normes désormais élevées du club, Guardiola prévoit des changements cet été, mais ne sait pas exactement combien il modifiera sur le marché des transferts estivaux.

“Bien sûr, nous devons faire quelque chose parce que David [Silva] part et dans certaines positions, nous allons faire des choses.

“Mais je ne sais pas combien ou combien car il reste encore deux ou trois mois – et ce temps peut changer beaucoup de choses.

«Il y a encore des choses incroyables pour lesquelles se battre. On est en finale de coupe, on a la FA Cup, il faut essayer de terminer deuxième et deux gros matchs contre le Real Madrid.

«Ce groupe de joueurs a fait quelque chose d’unique. Ils ont remporté les six derniers titres nationaux ici en Angleterre.

«Je les admire et je souffre avec eux lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’obtenir ce qu’ils méritent.

«Mais si cela ne suffit pas, nous devrons penser à ce qui nous manque.

“Il y a eu un niveau incroyable de la part de notre adversaire, mais nous avons également perdu des points que nous n’aurions pas dû perdre.”

