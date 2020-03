Pep Guardiola: “Nous reviendrons plus forts, plus gentils … et un peu plus gros”

Pep Guardiola Il voulait envoyer un message d’optimisme aux fans face à la situation actuelle de la crise des coronavirus. L’entraîneur catalan a assuré dans les médias officiels de Manchester City que «nous reviendrons plus forts, meilleurs, plus amicaux… et un peu plus gros«.

«Le football nous manque. La vie que nous avions il y a quelques jours nous manque, mais le moment est venu d’écouter et de suivre ce que disent nos scientifiques, nos médecins et nos infirmières “, a-t-il déclaré dans les médias. Manchester City.

Pep Guardiola Il a également souligné que: «Vous êtes ma famille de football et nous ferons tout notre possible pour que vous vous sentiez mieux. Nous en reviendrons plus forts, meilleurs, plus gentils… et un peu plus gros ».

Le 19 mars, la Premier League et la Fédération anglaise de football (FA) ont annoncé la suspension du football professionnel jusqu’au 30 avril en raison de la pandémie provoquée par la coronavirus, réaffirmant leur “engagement” à ce que la situation soit réglée dans les meilleurs délais et “à veiller à ce que tous les matches” de toutes les compétitions “soient joués dès que cela est sûr et possible”.