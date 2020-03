Pep Guardiola ‘pourrait quitter’ Man City en raison d’une interdiction de deux ans en Ligue des champions, selon Emmanuel Petit

Emmanuel Petit pense que Pep Guardiola pourrait utiliser l’interdiction de la Ligue des champions de Man City comme une opportunité de quitter le club.

Guardiola a rejoint City en 2016 et a remporté deux titres de Premier League, mais n’a jusqu’à présent pas remporté la Ligue des champions.

. – .

Pep Guardiola a rejoint Man City en 2016

Le club de Manchester a été condamné à deux ans d’interdiction des compétitions européennes par l’UEFA en raison d’infractions aux règles du fair-play financier.

Ils ont fait appel mais si cela est confirmé, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Petit pense que ce sera peut-être l’occasion pour Guardiola de quitter le navire et de prendre un congé sabbatique.

Il l’a déjà fait lorsqu’il a quitté Barcelone en 2012, prenant un an avant de rejoindre le Bayern Munich.

«Je pense que cela pourrait être une option pour lui [quitting City in the summer due to the Champions League ban]», A déclaré Petit au Mirror.

Carlo Ancelotti appelle un fan d’Everton lors d’une pandémie de coronavirus

«Ce pourrait être l’occasion pour lui de prendre du recul et de se reposer. Il n’y a pas longtemps, il semblait clairement fatigué d’être directeur. “

Guardiola a insisté sur le fait qu’il est heureux au club et restera jusqu’à au moins la fin de son contrat, qui court jusqu’en 2021.

Petit pense que Man City aura bien plus de soucis à régler que le départ de son manager.

“On ne sait jamais ce qui pourrait arriver, mais pour moi le plus gros souci n’est pas ce qui pourrait arriver si Guardiola quitte le club – il y aura un autre manager qui viendra s’il part – pour moi, l’avenir de City n’est pas lié à Guardiola pour toujours”, Petit a continué.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

«Pour moi, la principale inquiétude est de savoir ce qui arriverait à Manchester City si l’interdiction était toujours sur la table après l’appel. Tout ce que la Ville fait depuis cinq, six ou sept ans en termes d’investissement.

«Tout ce qu’ils ont construit pourrait bientôt se terminer. Cela pourrait tout changer au club. Les meilleurs joueurs veulent jouer dans les meilleures compétitions. »

.