Pep Guardiola: “Si le public ne peut pas être là, cela n’a aucun sens de jouer contre le Real Madrid”

La possibilité que les matches en Angleterre se jouent à huis clos pourrait être une réalité compte tenu de l’avancée du coronavirus. Pep Guardiola Il a donné son avis sur ces types de mesures une semaine avant de recevoir le Real Madrid au stade Etihad.

L’entraîneur de Sampedor était contre jouer sans la présence du public lors du match précédent contre Arsenal: «Le football a-t-il un sens sans spectateurs? Nous faisons notre travail pour eux. Si les gens ne peuvent pas venir au stade, cela n’a aucun sens de jouer. Nous suivrons ce qu’ils nous disent, mais Je ne voudrais pas jouer sans public en Ligue des Champions ou en Premier »fit-il remarquer.

Au Royaume-Uni, la situation est bien meilleure que dans d’autres pays européens, comme l’Italie, l’Espagne ou la Grèce, bien que le gouvernement ait déclaré le virus “une menace sérieuse et imminente ». La Premier League a pris certaines mesures, mais n’a encore suspendu aucun match et, pour l’instant, les supporters peuvent accéder aux stades. Il y a 321 cas diagnostiqués et cinq décès au Royaume-Uni.

Le Catalan n’imagine pas un duel de Ligue des Champions contre le Real Madrid sans supporters dans les tribunes: «Si c’est un match ou deux je peux le comprendre. Plus non. S’ils ne peuvent pas venir, cela n’a aucun sens. Mais la santé est la chose importante », a déclaré Guardiola.