Pep Guardiola suggère que Man City est enfermé dans une course pour TOP FOUR plutôt que pour le titre après avoir perdu 14 points derrière le leader en fuite Liverpool

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, suggère que son équipe se bat pour les quatre premières places plutôt que pour une course au titre après une défaite palpitante 3-2 en Premier League contre les Wolves.

Le vainqueur de Matt Doherty à la 89e minute a réglé un match chaotique qui a vu City-10 perdre une avance de 2-0.

Guardiola craint que City ne tombe des quatre premiers

Adama Traoré et Raul Jimenez ont égalisé après le doublé de Raheem Sterling, son premier résultat d'un rebond suite à une pénalité de deux fois – accordée par VAR – que Rui Patricio a sauvée les deux fois.

Le gardien de la ville, Ederson, a été licencié après seulement 12 minutes et les champions en titre traînent désormais Liverpool de 14 points en Premier League après avoir joué un match de plus.

Mais, avec City troisième, le patron Guardiola est catégorique: ils doivent toujours se concentrer sur la ligue ou risquer de manquer les places de la Ligue des champions.

Il a déclaré: «Nous ne pouvons pas prioriser les compétitions de coupe, car si c'est le cas la saison prochaine, nous ne serons peut-être pas en Europe.

Benjamin Mendy et la défense de Man City ont été choqués par Molineux

«Nous sommes habitués à être au sommet des combats et maintenant nous sommes loin. Nous devons nous adapter mentalement à la situation et nous préparer pour les prochains matchs.

«J'ai dit à plusieurs reprises« il est irréaliste de penser à Liverpool. Nous devons penser à Leicester ». Nous avons une chance de récupérer la deuxième position. Nous sommes troisièmes et c'est la situation.

«Nous devons continuer. La première saison était assez similaire à maintenant, mais dans les deuxième et troisième saisons, nous étions là tout le temps et gagnions beaucoup de matchs.

"Maintenant, à cause de certaines erreurs et d'autres situations, nous sommes loin."

