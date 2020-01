Pep Guardiola vs Sir Alex Ferguson – Le patron de Man City a eu une plus grande influence sur le football anglais que la légende de Manchester United, a déclaré talkSPORT

Pep Guardiola a eu une plus grande influence sur le football anglais que Sir Alex Ferguson, selon l’ancienne star de Manchester City Trevor Sinclair.

Derby de Manchester mardi soir en demi-finale de la Coupe Carabao – qui est en direct sur talkSPORT – a relancé le débat Guardiola vs Fergie.

L’Espagnol était en haut de la liste de souhaits de Manchester United pour les managers qu’ils voulaient succéder à leur patron légendaire avant sa retraite. Ils se sont même rencontrés pour dîner à New York pendant l’année sabbatique de Guardiola après avoir quitté Barcelone.

.

Pep Guardiola a déclaré qu’il n’entraînera plus jamais Manchester United, de la même manière qu’il ne gérera jamais le Real Madrid

Cela a conduit à de nombreuses affirmations selon lesquelles il pourrait prendre le relais à Old Trafford, mais au moment où Fergie a finalement quitté le club en 2013, Guardiola avait déjà accepté de prendre la relève au Bayern Munich.

Après avoir remporté trois titres de Bundesliga et deux Coupes d’Allemagne en trois saisons, il est finalement arrivé en Premier League en 2016, mais avec les rivaux de United, Man City, où il a depuis remporté cinq trophées majeurs, dont des titres consécutifs en Premier League.

Les fans de United seraient pardonnés de regarder jalousement à travers la ville leurs rivaux bleus, n’ayant même pas approché un titre depuis la sortie de Ferguson, mais au moins ils ont le souvenir de leurs années de domination sous le célèbre Ecossais.

Ou le font-ils?

Gary Lineker a fait sensation sur les réseaux sociaux lors de la préparation du match aller de mardi à Old Trafford, affirmant que Guardiola a eu la plus grande «influence positive» sur le football anglais de l’histoire.

“Il [Guardiola] a sans doute eu l’influence la plus positive de quiconque, jamais sur notre jeu », a écrit l’ancien attaquant anglais sur Twitter.

«Un respect total pour les réalisations de Sir Alex, et bien sûr il est le plus grand succès, mais c’est une chose entièrement différente.

«Guardiola a changé notre façon de jouer et de penser le jeu. De notre obsession du jeu direct au football total… et ils ont dit que cela ne pouvait pas être fait. »

. – .

Guardiola a guidé Man City vers cinq trophées nationaux depuis son arrivée dans le football anglais

Cette suggestion a provoqué l’indignation de la moitié rouge de Manchester, et Ole Gunner Solskjaer, le manager de United, a répondu en insistant sur le fait que son ancien patron restait sans égal.

Mais l’ancien milieu de terrain de la ville Sinclair est d’accord avec Lineker.

Et tandis qu’il souligne que Johan Cruyff a jeté les bases lors de son passage à Barcelone, où Guardiola a appris son métier de joueur, il a déclaré que Pep avait “ pris le relais ” du légendaire Néerlandais et diffusé sa philosophie à travers le jeu anglais – de le niveau supérieur à la base.

A la question de savoir qui a eu la plus grande influence sur le football anglais, Sinclair a déclaré à talkSPORT: «Ce doit être Pep.

“Ferguson a eu un succès incroyable, mais quand vous parlez d’une philosophie et d’une façon de jouer, je pense que Pep venait de changer complètement la donne.

Simon Jordan déclare que Jurgen Klopp est le meilleur manager du monde à Pep Guardiola

«Même la façon dont Liverpool joue dans une certaine mesure – c’est ce football complet mais avec cette presse supplémentaire impliquée.

«Et ce n’est pas seulement la Premier League, c’est la beauté de celle-ci.

«Vous regardez dans les ligues et dans le football de base, et même si certains d’entre eux n’ont pas les terrains pour jouer là où la cohérence va être là dans le contact et celle qui s’évanouit par l’arrière, ils essaient toujours pour le faire.

«Je pense que cela vient du football que Manchester City a joué au cours des dernières années et du succès qu’ils ont obtenu en jouant de cette façon.

“Johan Cruyff était l’architecte du type de football, cette philosophie, mais Pep a pris le relais.”

Écoutez Trevor Sinclair sur le petit déjeuner sportif Alan Brazil, ENTIER, ci-dessus…

.