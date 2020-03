Pepe Reina répond aux leaders du coup d’État Clara Ponsatí et Carles Puigdemont après s’être moqués des morts par un coronavirus: “Vous devez être hp”

Pepe Reina Il ne se mord pas la langue et l’a montré à nouveau sur les réseaux sociaux, en répondant aux mots à signaler de Clara Ponsatí sur Twitter, où raillé les personnes décédées à Madrid à cause du coronavirus. Le gardien de but, actuellement dans les rangs de l’Aston Vila, n’a pas hésité à pointer les dirigeants du coup d’État Ponsatí et Carles Puigdemont, qui ont retweeté le commentaire de son «collègue».

«Il faut des hp…», A écrit Reina en réponse au message indélébile publié par Ponsatí et partagé par Puigdemont via Twitter. L’international espagnol a été très dur avec un message devenu viral et dénoncé par des milliers d’Espagnols offensés et conscients dans la lutte contre le coronavirus.

Le gardien de but avait déjà évoqué, cette fois dans des déclarations pour Marca, l’arrêt forcé de la Premier League à cause de COVID-19. «C’était fou de continuer à jouer. Nous devons tous prendre cela au sérieux. Les autres pays les plus touchés ont déjà pris des mesures radicales et nous devons emprunter cette voie. L’Angleterre ne peut pas fermer les yeux et regarder dans l’autre sens. La vie et la santé de chacun sont beaucoup plus importantes que n’importe quel sport. Les priorités dans la vie doivent être claires et ce n’est qu’un jeu et un divertissement pour les gens. La santé des personnes doit primer sur tout autre intérêt