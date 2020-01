Performances du Super Bowl 2020

La Performances au Super Bowl Break C’est toujours un vrai événement. C’est pourquoi il attire encore plus de followers que le parti lui-même car il y a beaucoup de gens qui connectent la télévision pour regarder l’un des plus grands événements télévisés.

C’est pourquoi ils essaient de surmonter chaque année. Les artistes du calibre du Super Bowl sont passés Justin Timberlake, Lady gaga, Coldplay, Brunos Mars et même le grand Beyoncé. Maintenant il y aura deux reines qui occuperont la scène à la pause du match: Shakira et Jennifer López.

Les deux artistes latins partageront la scène pour rendre visible la communauté latino-américaine. Aussi, ces deux divas musicales elles entreront dans l’histoire puisque c’est la première fois que deux femmes d’Amérique latine montent sur scène du Super Bowl.

«J’adore que cette année deux femmes latines jouent le Super bol. C’est le marqueur d’une nouvelle heure et non seulement de la NFL, mais de ce pays, qui envoie un message important au monde », a déclaré Shakira dans une interview. “Cela signifie beaucoup pour notre communauté ici aux États-Unis et à l’étranger, ainsi que pour les femmes”, a-t-il déclaré.

Les artistes donnent des indices sur le spectacle qui aura lieu le lendemain pendant plusieurs jours 2 février dans le Stade de hard rock des Miami Dolphins. Sur leurs comptes Instagram, les chanteurs ont publié des informations sur les costumes qu’ils porteront dans la performance, qui seront en charge de leurs stylistes, Nicols Bru et Sharon Chitrit.

Pour le moment, il n’a pas été précisé comment les performances seront, mais il a été divulgué qu’ils ne chanteront pas en duo, ce qui a déçu les fans. Ce que l’on sait, c’est que les 14 minutes de la pause seront distribuées dans le Super Bowl.