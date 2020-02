Perry Groves dénonce Arsenal pour “ complaisance inacceptable ” et nomme NEUF joueurs qui doivent être vendus cet été après le choc de la sortie de la Ligue Europa

L’ancienne star d’Arsenal, Perry Groves, a critiqué l’équipe actuelle des Gunners pour leur «manque de désir et de faim de gagner» après leur sortie de choc en Ligue Europa.

Et il pense qu’il y a autant de NEUF joueurs que le club doit vendre cet été pour soutenir la reconstruction de Mikel Arteta à l’Emirates Stadium.

Arsenal n’a pas réussi à franchir les dernières étapes d’une compétition européenne pour la première fois en plus de 20 ans, après s’être échappé de la Ligue Europa contre l’Olympiakos jeudi soir.

Pierre-Emerick Aubameyang a raté une occasion tardive de placer Arsenal en huitièmes de finale de Ligue Europa

Après avoir remporté le match aller 1-0, les Gunners ont subi une défaite 2-1 à domicile après une prolongation contre les Grecs, qui ont progressé en huitièmes de finale avec des buts à l’extérieur.

C’est la première fois depuis 1999 que le nord de Londres ne jouera pas au football européen en mars, après sa sortie lors de la première phase à élimination directe.

Et Groves a été consterné par les performances “inacceptables” et “léthargiques” de l’équipe, et a affirmé qu’un certain nombre de joueurs ont prouvé qu’ils n’avaient AUCUN AVENIR à Arsenal avec leurs affichages aux Emirats.

Et il compte Mesut Ozil parmi ce nombre, brandissant le meneur de jeu allemand «M. Cellophane», après une autre nuit où il a disparu.

“Je travaillais au match hier soir et le tout sentait la complaisance totale”, a déclaré l’ancien ailier à l’animateur de talkSPORT Jim White.

«Même après les cinq premières minutes, je pouvais dire que ce groupe de joueurs d’Arsenal n’y était pas.

«Il y avait une léthargie sur et hors du ballon, et quand vous êtes dans cet état d’esprit, il est très difficile de vous en sortir, et vous avez besoin de grandes personnalités et de leaders sur le terrain pour obtenir l’équipe par la peau du cou.

«La première mi-temps était inacceptable.

La défense d’Arsenal s’est endormie aux moments cruciaux alors qu’Olympiakos a marqué deux fois à l’Emirates Stadium

«Ozil était à nouveau M. Cellophane – il ne faisait que dériver.

«Il n’y a eu aucun mouvement à l’avant d’Aubameyang, Lacazette et Pepe; ils se tenaient juste en ligne droite.

«Le milieu de terrain n’était pas assez créatif ou fermait suffisamment et à l’arrière, il y avait juste un manque total de concentration.

«Ce fut une performance abjecte qui était due à la complaisance. C’est un désastre – c’est une voie d’accès à la Ligue des champions qui a été supprimée.

“A plus long terme, Arteta regarde probablement son équipe en pensant:” J’ai un travail plus important que je ne pensais “.

«Il a un groupe de joueurs, pas tous les joueurs, qui souffrent d’un manque de désir et de faim. En tant que manager, il est impossible de mettre cette faim et ce désir en l’absence.

«Je pensais que peut-être cinq ou six joueurs devaient y aller, mais maintenant je pense que vous envisagez de NEUF joueurs.

«Pour le moment, je pense que David Luiz, Shkodran Mustafi, Sokratis, Dani Ceballos – qui partiront quand même car il est prêté – Mesut Ozil, Granit Xhaka, Calum Chambers, Mohamed Elneny et Henrikh Mkhitaryan, et ces deux derniers sont également déjà sortis prêté de toute façon.

Perry Groves répertorie NEUF joueurs qu’Arsenal devra vendre cet été après la sortie de la Ligue Europa

Perry Groves en a enfin assez de Mesut Ozil et pense qu’il est temps qu’il quitte Arsenal à la fin de la saison

“Arteta doit voir qu’il n’y a ni énergie, ni intensité. Je ne remets pas en question leur capacité ou leur talent, mais c’est ce véritable désir inné, que «sur mon corps mort», «cela va nuire» au désir. »

Groves dit qu’Arsenal a besoin d’une refonte similaire à celle de George Graham à la tête de l’équipe à la fin des années 1980, ce qui a conduit à la résurgence du club et à un titre de première division dans les trois ans suivant sa nomination.

Et il a dit que son ancien patron l’avait fait en supprimant un certain nombre de ses stars talentueuses et en les remplaçant par des joueurs des ligues inférieures qui avaient apporté une faim nouvelle à l’équipe.

Groves a expliqué: “C’est très, très similaire à quand George Graham est allé là-bas en 1986 et il avait beaucoup de joueurs très talentueux qui n’avaient pas le désir dont il avait besoin.

«Il s’est donc débarrassé d’eux et il est allé dans les ligues inférieures et a fait venir des joueurs comme Alan Smith, Lee Dixon, Steve Bould, Nigel Winterburn, Kevin Richardson et moi, je venais de Colchester.

«Je me souviens m’être assis auprès de George Graham et il a dit:« Il y a une chose que vous ne pouvez pas mettre en vous, à part les cheveux roux, et c’est le désir. Je peux aider les joueurs techniquement et tactiquement, mais je ne peux pas réaliser le désir.

«Ozil en est un exemple; il est un footballeur incroyablement doué naturellement, parfois il fait des choses qu’il fait paraître vraiment facile, mais vous devez avoir cette volonté.

“Et ce n’est pas seulement une question d’argent – Cristiano Ronaldo et Lionel Messi gagnent plus que lui, mais vous ne remettriez pas en question leur désir.”

