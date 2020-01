Personne ne joue l’inconfort tout comme Hugh Grant

Agir, c’est toujours réagir, mais parfois, il peut aussi y avoir une réaction excessive. Bien que cela soit souvent considéré comme la marque d’une mauvaise performance, ce n’est pas obligatoire. Et si le personnage se trouve être quelqu’un qui ne peut pas tout à fait gérer ses réactions et se laisse emporter par les émotions parce qu’il n’est pas habitué à les ressentir?

C’est l’explication que je donnerais pour défendre Hugh Grant, et en particulier sa contraction rom-com désormais emblématique. Il est juste de supposer qu’aucun autre homme vivant n’a cligné des yeux autant de fois que Grant. En regardant Notting Hill (1999) doublé en français dans mon pays natal quand j’étais enfant, j’étais profondément perplexe devant son comportement: qu’est-ce qui pourrait éventuellement causer un malaise aussi ridicule et évident chez un homme adulte? Les acteurs principaux ne devraient-ils pas être cool et fluides plutôt que timides et maladroits?

Quelques années plus tard, j’ai déménagé à Londres, en Angleterre. J’ai enfin compris que l’anxiété palpable de Grant n’était qu’une extériorisation (et peut-être une légère exagération) d’un type d’inconfort typiquement britannique – ce qui arrive à la lèvre supérieure raide lorsqu’elle est retirée d’Oxbridge et jetée dans le monde réel.

Cela ne veut pas dire que Hugh Grant, au cours de ses 38 années de jeu, n’a joué que ces types, mais il est indéniable – comme il l’a reconnu – que ces gars mignons pétillants seront probablement son héritage. Cependant, les raisons pour lesquelles elles sont plus intéressantes et plus profondes qu’on ne le suppose. Le film de 1994 de Mike Newell, Four Weddings and a Funeral, a été un énorme succès, avec 246 millions de dollars au box-office international. Ce fut la première itération du personnage britannique de Winky, débordé et fait de lui une star parce que personne n’avait jamais vu un rôle romantique comme lui auparavant. Il joue Charles, un célibataire engagé qui est un peu pathétique mais mignon, et ne fait rien toute la journée mais reste poli; il est nerveux mais charmant, irritant et doux, amusant mais aussi triste aussi, et égoïste mais toujours généreux quand il le faut (il accepte les invitations de mariage trois fois dans le film, ce qui n’est pas une mince affaire). Il a également des cheveux flamboyants, ce que Grant a dit à GQ était censé être laid, mais la mode suit ses propres règles. Charles est peut-être un coureur de jupons, mais il est aussi un romantique, et il tombe amoureux de la belle américaine Carrie (Andie MacDowell) à première vue. Bien qu’il soit romantique, il est très proche de son groupe éclectique d’amis. À la fois foutu et charmant homme-enfant, Charles semble un peu normal parce qu’il est imparfait, mais aussi parce que, contrairement à votre protagoniste typique de l’histoire d’amour, il est européen – une identité moins liée à Hollywood et donc moins glamour, mais dans deviennent plus attrayants pour un public international qui ne peut pas s’identifier ou espérer interagir avec (en matière de plaisir visuel, les deux sont intimement liés) un Cary Grant, un Matthew McConaughey ou, blimey, un Tom Cruise. Hugh Grant, comme le dit ma mère, est «la preuve que les anglais peuvent être beaux». Il est un chef de file romantique plus accessible, même si – ou peut-être parce que – il bute sur ses mots pendant 15 minutes quand tout ce qu’il veut vraiment dire est “Je t’aime.”

Les mots sont essentiels pour que Grant agisse d’une manière inhabituelle. Leur sélection et leur livraison sont toujours spécifiques, même si elles sont fastidieuses. Ses personnages névrotiques sont verbeux comme mécanisme d’adaptation: ils canalisent les émotions qu’ils ont du mal à contenir ou à exprimer correctement dans leur discours. Mais deux choses différencient le bavardage nerveux de Grant de, disons, celui de Woody Allen. Premièrement, Grant associe son discours excité à ce que j’appellerais des réactions interstitielles: ses yeux deviennent grand comme un dessin animé, ses sourcils se lèvent et sa bouche se déforme de peur. Il semble reconnaître la présence d’un public et les rend parfois au courant de ses pensées intérieures. Dans About a Boy, alors que son coureur de jupons Will ment à un groupe de mères célibataires au sujet d’avoir son propre fils, il laisse le public surprendre d’être cru avec de brèves pauses et des regards rapides dans la pièce. Grant a expliqué à GQ l’importance du divertissement pour lui et ses performances ne manquent pas de captiver.

Deuxièmement, contrairement à Allen, la névrose de Grant est articulée avec un accent britannique chic. Sa randonnée est donc prise dans un contexte différent et produit un effet différent. Son accent et sa nervosité font que Grant ressemble à un seigneur britannique plongé dans le 20e siècle honteux qui découvre que le monde est devenu tellement plus stupide et moins distingué. Sans surprise, Grant est apparu dans de nombreux drames de la période britannique mettant en scène de jeunes hommes nerveux – le plus intéressant dans l’adaptation d’Ang Lee en 1995, Sense and Sensibility. Son timing comique parfait, avec Emma Thompson, rend la romance tendre et de haute intensité entre Edward Ferrars et Elinor Dashwood suspense et hilarante. La facilité de Grant avec le malaise lui permet de tirer le tourment de ses personnages jusqu’à leur point de rupture, atteignant des extrêmes d’embarras rarement vus dans la vraie vie. À Notting Hill, Grant’s William est constamment troublé après que sa vie réelle se soit soudainement transformée en conte de fées quand il tombe amoureux d’Anna Scott, une star de cinéma de renommée mondiale (Julia Roberts). C’est une âme âgée et polie qui lutte pour vivre dans le monde matériel, vendant des livres de voyage quand tout le monde veut de la pulpe fiction et rêvant de rendre Anna heureuse quand l’univers souhaite la voir dégradée. “Personne n’a dit” whoopsidaisies “depuis 50 ans et même alors, ce n’étaient que des petites filles avec des boucles blondes”, informe Anna quand il laisse échapper le mot. Malgré ses défauts – son nébulisme, son manque de courage parfois, sa maladresse – Will est un charmant idéaliste vivant dans un monde souvent ingrat.

La franchise innée de Grant, cependant, est aussi, indéniablement, le signe d’une grande richesse. Et dans les comédies romantiques, le privilège est le plus souvent présenté comme la norme, comme dans Quatre mariages, où tous les amis de Will se marient dans de superbes chapelles à Londres ou à Somerset, en Angleterre. La vie en Grande-Bretagne semble garantir une grande maison à Islington à Londres, même si vous êtes une mère célibataire travaillant comme musicothérapeute, comme le fait Toni Collette dans About a Boy. Pourtant, ce film commence à ébranler l’hypothèse que l’argent est une condition préalable au bonheur, en particulier pour les protagonistes de Grant – la déconstruction de son personnage de garçon riche est une tendance dans le travail de Grant qui s’est poursuivie au-delà d’About a Boy. Will a hérité des droits d’auteur d’une chanson à succès de Noël que son père a écrite, et Grant met en évidence la cruauté égoïste qui peut se trouver sous une suffisance cool: dans sa narration de voix off (le film est une adaptation d’un roman de Nick Hornby), Will est révélé être une piqûre de jugement. Mais quand Will se retrouve à aider Marcus (Nicholas Hoult), un garçon troublé qui devient un personnage récurrent dans sa routine quotidienne dénuée de sens, Grant revient à sa performance habituelle d’inconfort; ressentir une sorte de satisfaction altruiste est inquiétant pour Will. «Une fois que vous avez ouvert la porte à une seule personne, n’importe qui peut entrer», explique Will. Le personnage de Grant part d’un lieu de contentement total et doit réapprendre à résister au malaise afin de comprendre que la richesse (et le privilège), sans être hors de propos, est insuffisante en soi.

Le journal de Bridget Jones voit Grant viser le privilège dans un sens plus large. En tant que patron de Bridget, Grant discrètement, abuse avec charme de son autorité pour s’engager dans une romance avec elle. Dans Love, Actually, il incarne le Premier ministre britannique comme un homme au début trop soucieux de son image pour déclarer son intérêt pour sa secrétaire. Sa rédemption, bien sûr, est une pure réalisation de souhaits: il renonce à ses peurs et épouse la femme, et le public approuve l’union (les politiciens britanniques réels et la royauté ne reçoivent pas actuellement le même traitement compatissant). Grant peut jouer un privilège acceptable et conscient de soi, permettant à son public de se livrer à la fantaisie sans compromettre leurs valeurs morales.

Dans la même interview de GQ, Grant plaisante en disant qu’il a déjà reçu le script de Jerry Maguire par erreur, une partie qui est allée au nom sans doute plus grand, Tom Cruise. Mais dans Love, en fait, Grant a son propre moment de croisière; sa danse dans son cabinet ministériel fait écho à l’abandon sauvage et à la ridicule de Cruise’s in Risky Business. Et tandis que Cruise a pris ses distances avec une telle frivolité, Grant s’y est penché, surtout ces dernières années. La créativité est au cœur de plusieurs de ses rôles et lui permet de s’amuser plus tout en affrontant les privilèges. À la fin de About a Boy, il est laissé entendre que Will peut partager la vocation de son père en tant que musicien – ou peut-être qu’il aime juste jouer de la guitare, pas pour de l’argent et juste pour son propre plaisir. La comédie romantique sous-estimée Music and Lyrics de 2007 semble se dérouler dans un univers similaire, où l’authenticité, l’argent et les plaisirs simples s’affrontent. Alex (Grant) était autrefois un musicien pop populaire dans les années 1980, mais maintenant qu’il doit écrire une chanson pour une jeune starlette, il se rend compte qu’il ne peut pas enchaîner deux mots qui riment ensemble. L’ironie de Grant jouant un homme mal à l’aise avec le langage lyrique est déjà amusante, mais c’est le degré de vulnérabilité qu’il démontre qui est le plus efficace. Il danse et se force à porter des pantalons serrés pour ses fans adolescents et d’âge moyen, révélant le ridicule qui peut venir avec la célébrité et les acclamations populaires; le privilège a un prix. C’est en admettant ses propres limites et en refusant de voir son succès passé comme pathétique qu’Alex laisse finalement quelqu’un entrer, la talentueuse parolière Sophie (Drew Barrymore), et retrouve son intégrité et son sens du plaisir.

Grant s’amuse plus que jamais depuis le début des années 2010. Dans le Cloud Atlas des Wachowski, il incarne six personnages différents vivant à différentes époques, et beaucoup d’entre eux ne sont pas de riches aristocrates amusants. Son côté pervers dans le film est d’autant plus efficace qu’il ne le montre pas souvent, et bien qu’il ait démontré à maintes reprises qu’il s’intègre parfaitement dans l’Angleterre du XVIIIe ou du XIXe siècle, sa spontanéité naturelle fait chaque époque – dans le multidimensionnel de Cloud Atlas monde et ailleurs – plus tangibles.

Le mal peut aussi être très amusant, et dans Florence Foster Jenkins de Stephen Frears, Grant aime jouer au ping-pong entre une compassion sans bornes pour sa femme naïve (Meryl Streep) et une trahison orgueilleuse. St Clair Bayfield (Grant) est difficile à comprendre car il trompe ouvertement Jenkins (Streep) alors qu’elle est malade, mais il la soutient dans sa folle poursuite d’une carrière d’opéra malgré sa voix de chant horrible. Le plaisir vient d’observer ces gens riches se livrer à leurs désirs et de trouver peu de satisfaction en retour. Dans Paddington 2, Grant sature encore plus le monde du divertissement en incarnant un acteur de scène qui a été déterminé à voler une énorme somme et à mettre le petit ours titulaire derrière les barreaux. Sa franchise est ici parodique: Grant se réjouit d’énoncer chaque mot aussi ennuyeux que possible, se penchant sur le caractère inhérent au dépassement de la richesse. Une fois en prison, il organise un numéro de danse musicale qui implique tous les prisonniers mais le met à l’honneur. Il maintient son sens de la supériorité et sa flamboyance, même condamné.

Le tout premier rôle de Grant a été – à juste titre, rétrospectivement – dans un film entièrement tourné à Oxford intitulé Privileged. Depuis lors, ses tics, ses accents et sa danse ont démantelé le fonctionnement du privilège dans toutes les directions, plus ou moins subtilement et à la fois déchirante et choquante. Dans le dernier film de Guy Ritchie, The Gentlemen, sa gentillesse est une question de perspective: il adopte un accent Cockney surprenant, et son chroniqueur bavard essaie de faire chanter un gangster (Matthew McConaughey) uniquement pour s’enrichir – les différences de classe rendent tout le monde laid. Ce fut tout un voyage pour Grant et tout un plaisir de voir le garçon anglais excentrique remplacé par un homme plus âgé, plus varié et souvent dansant qui affronte le déséquilibre des richesses avec morsure et théâtralité. Whoopsidaisies en effet.

Manuela Lazic est une écrivaine française basée à Londres qui couvre principalement le cinéma.

