Personne n’est immunisé contre la rupture avec «Better Call Saul»

Cela a pris la meilleure partie des cinq saisons de Better Call Saul, mais Jimmy McGill dit enfin à voix haute la partie calme: que son glissement vers le fait de devenir Saul Goodman a induit une pourriture morale chez Kim Wexler. Ce n’est pas une grande consolation pour Jimmy de comprendre toutes les conséquences de ses actions dans la finale de la saison 5, “Something Unforgivable”, pas quand la réalisation a nécessité une expérience de mort imminente dans le désert et une confrontation terrifiante avec Lalo Salamanca sous le prétexte qu’il devenait un ami du cartel. “Vous avez franchi une ligne”, lui dit Kim – c’est toujours bizarre de taper ça – mon mari. “Tu ne vas pas recommencer.” Mais tout téléspectateur qui connaît vaguement les événements de Breaking Bad comprend que ce n’est pas vrai, et il est difficile d’imaginer que Kim croit vraiment ce qu’elle dit, non plus.

Après les sensations fortes et palpitantes des deux derniers épisodes, alors que Better Call Saul fonctionnait plus près d’une longueur d’onde maximale Breaking Bad que sa vibration discrète habituelle, Jimmy et Kim retombent sur Terre dans la finale de lundi soir. (Ce n’est pas tout à fait le cas avec Lalo et Nacho Varga, dont la moitié de l’épisode délivre plus de violence de cartel, ce qui est d’autant plus excitant que le sort des deux personnages reste incertain; protégez à tout prix le père sain de Nacho.) Mais «Quelque chose d’impardonnable “Ébranle les frontières éthiques que les personnages sont prêts à franchir – et la partie la plus effrayante est que Jimmy termine l’avant-dernière saison en ressemblant à la voix de la raison. Il semble que Kim puisse se casser complètement avant Saul.

Après que Lalo ait quitté l’appartement de Kim à la fin de l’épisode de la semaine dernière, elle et Jimmy ont choisi de passer la nuit dans un bel hôtel. (Jimmy pense qu’il est plus sûr qu’un motel dinky car il y a plus de monde.) Il ne peut pas garantir leur sécurité car Mike Ehrmantraut ne révèle pas pourquoi, exactement, ils n’auraient plus à se soucier de Lalo – autant comme Jimmy espère que Kim restera à l’hôtel et se délectera des commodités de luxe, elle ne va pas mettre sa vie en suspens indéfiniment. Elle revient au palais de justice le lendemain matin et commence à prendre plus de cas de débordement du bureau du défenseur public – maintenant qu’elle a quitté Schweikart et Cokely et son travail avec Mesa Verde, elle peut gérer des clients pro bono à plein temps.

C’est une décision qui, bien que bien intentionnée, semble irrationnelle et impulsive: le travail bénévole est excellent et tout, mais comment Kim paiera-t-elle exactement les factures? C’est clairement quelque chose qu’elle n’a pas vraiment envisagé. Après avoir appris que Kim a quitté son emploi lors d’une réunion fortuite dans l’un des ascenseurs du palais de justice, Howard Hamlin la confronte. Il pense que le comportement de Kim pourrait avoir quelque chose à voir avec Jimmy, et donc Howard la met au courant. Il explique ce que Jimmy a fait après qu’Howard lui ait offert un emploi à HHM: lancer des boules de bowling sur sa Jaguar, embaucher des prostituées pour l’embarrasser lors d’un déjeuner de travail, et tout en le confessant dans la tirade digne des Emmy de Bob Odenkirk à la fin du septième épisode.

“C’est ça?” Dit Kim après avoir caqueté. “Howard, tu m’as vraiment fait y aller.” Les pitreries de Jimmy peuvent sembler insignifiantes par rapport à sa quasi-mort tout en collectant 7 millions de dollars en caution pour un pivot de drogue, mais avouons-le, Howard a raison. Ce n’est pas un comportement normal, et Kim non plus quand elle a balayé cette révélation comme si c’était une farce drôle. (Au cours des deux dernières saisons, Patrick Fabian a été excellent à petites doses, transformant Howard d’un avatar détestable du droit privé riche en une personnalité véritablement sympathique.) Mais Howard suggère que Jimmy est le responsable des actions erratiques de Kim comme si elle ne le faisait pas. ‘t ont aucune agence, ce qui la déclenche. “Avez-vous une idée à quel point c’est insultant?” Kim dit, à quel point je pensais que nous serions en magasin pour un rechapage quand elle a éthéré Howard dans la saison 4.

Au lieu de cela, après avoir retrouvé Jimmy à l’hôtel pour un dîner en chambre, elle explique ce qui s’est passé, se moquant de Howard pour avoir prétendu avoir à l’esprit ses meilleurs intérêts. Il est difficile pour le spectateur d’estomac, mais l’ironie tragique est que Jimmy ne semble pas non plus aimer ce qu’il voit chez Kim – un reflet de son pire comportement. Kim commence à réfléchir à des moyens de revenir sur Howard, à se droguer (!) Et à se raser la tête dans son sommeil. «Nair», répond Jimmy, à contrecœur et sans aucun de son enthousiasme de marque pour les petits complots. Glisser le produit d’épilation dans sa bouteille de shampoing serait un moyen plus subtil de faire le travail. Même si le cœur de Jimmy n’est pas dedans, tout ce discours de foutre Howard est un prélude au sexe.

Malheureusement, Kim commence seulement à penser plus grand et plus criminel. Elle veut mettre Howard dans de graves ennuis – inconduite, détournement de fonds, falsification de témoins – avec un œil sur Jimmy recevant un règlement financier confortable de l’affaire de la maison de retraite de Sandpiper Crossing. Howard ne mérite absolument pas ce genre de retour sur investissement; ce sont des lieues éloignées de Jimmy et Kim qui trompent un mec riche d’une bouteille de tequila chère. “Kim, en faisant ça, ce n’est pas toi”, dit Jimmy, allumant à nouveau un fusible en essayant de lui dire de quoi elle est et dont elle n’est pas capable. «Vous ne seriez pas d’accord avec ça. Pas dans la lumière froide du jour. ”

“N’est-ce pas?” répond-elle, un léger sourire s’étalant sur son visage. Les implications sont beaucoup plus subtiles que lorsque Walter White regardait Jane Margolis s’étouffer lentement à mort sans vomir, mais ce que Kim prétend accomplir serait un point de non-retour similaire. Dans un rappel intelligent et dévastateur à la finale de la saison 4, lorsque Kim, horrifiée par les profondeurs auxquelles Jimmy a plongé pour être réintégré en tant qu’avocat, a été rassurée peu profondément sous la forme de Jimmy pointant ses doigts et disant sa marque de commerce bon, mec »- elle sort les pistolets. Pan Pan. Le génie de “Something Unforgivable” est qu’il a zigué là où nous pensions que la finale serait zag: au lieu de Jimmy doubler ses pires impulsions, nous les avons vu se manifester en Kim. Jimmy a-t-il aidé à créer un monstre?

Oui et non. Le travail de caractère intelligent et nuancé et la nature à combustion lente de Better Call Saul nous récompensent ici, faisant que le talon possible de Kim devienne moins un complot et plus une extension naturelle de ses convictions fortes et inébranlables. Comme nous l’avons appris d’un flash-back sur son enfance au début du sixième épisode de cette saison, Kim a toujours été extrêmement têtue et fondée sur des principes. Lorsque sa mère vient la chercher très tard à l’école après avoir bu, Kim désapprouve. L’impératif moral est évident: l’alcool au volant est dangereux. Mais plutôt que de simplement châtier sa mère, Kim refuse littéralement de monter dans la voiture – choisissant de marcher 3 miles jusqu’à sa maison au milieu de la nuit.

C’est une scène instructive qui explique pourquoi Kim a ignoré à plusieurs reprises tous les signes avant-coureurs avec Jimmy. S’étant déjà convaincue que le bien de Jimmy l’emporte sur le mal, elle maintiendra cette conviction à son point de rupture. Nous sommes bien au-delà du point de la logique, et dans l’univers moral de Breaking Bad – une série dans laquelle, pour ne pas oublier, elle ne se présente jamais – le coût de l’inévitable calcul de Kim pourrait être élevé. C’est une folle course de prédire ce qui se passera dans le reste de Better Call Saul, mais si je devais deviner, je dirais que Kim se dirigera vers l’incarcération si elle essaie de réussir cette arnaque contre Howard lors de la sixième et dernière saison. Saul Goodman est peut-être sordide et obséquieux, mais son comportement dans Breaking Bad – c’est-à-dire appeler son assistante Francesca «mésanges de miel» – n’aurait pas de sens tonal après la mort de l’amour de sa vie, comme tant de fans l’ont longtemps craint.

Mieux appeler Saul est rarement, sinon jamais, un spectacle de bien-être et le tour de Kim est un sacré coup de poing pour s’asseoir entre les saisons. (Tout comme Lalo survit à sa tentative d’assassinat et se rend compte que Nacho travaillait pour Gus Fring tout ce temps.) Mais c’est aussi passionnant de voir comment la série préquelle a évolué et aiguisé certains des ingrédients clés de Breaking Bad. Comme le critique et contributeur régulier de Ringer Adam Nayman l’a astucieusement souligné après la fin de la deuxième saison de Better Call Saul, la querelle amère entre Jimmy et Chuck McGill avait des nuances bibliques, Cain-et-Abel – une charge qui a porté la série au cours des trois premières saisons jusqu’à Chuck. suicide. La rivalité entre frères et sœurs de Jimmy et Chuck était essentielle pour que le spectacle se démarque de lui-même.

Et tandis que Chuck plane toujours sur Better Call Saul dans la mort – une force invisible qui semble juger et narguer suffisamment Jimmy pour qu’il aspire à être, comme il l’a dit à Howard, un «dieu dans les vêtements humains» – plus le spectacle se rapproche de Breaking Dommage, plus cela devient une étude différente de la dualité. La ligne de démarcation des personnages de cet univers est que quiconque essaie de maintenir ce type de style de vie dualiste doit se désagréger – il n’y a eu que longtemps que Walter White a pu jongler entre un père de famille en phase terminale et Heisenberg; être un magnat de la restauration rapide et un pivot de méthamphétamine a explosé au visage de Gus Fring. Sur Better Call Saul, nous voyons l’impossibilité d’être à la fois Jimmy McGill et Saul Goodman; Mike, le grand-père passionné, cède lentement la place à Mike, un homme de main efficace du cartel; L’existence de Nacho en tant qu’agent double réticent a finalement été révélée. Cette idée s’étend également à la narration de cette saison, car les murs entre les moitiés légales et gangland de la série se sont effondrés.

Quant à Kim, combien de temps peut-elle maintenir la dualité d’un avocat bénévole aidant le petit gars et quelqu’un prêt à détruire la carrière d’un homme innocent pour un salaire de plusieurs millions de dollars? À maintes reprises, les personnages de cet univers ont été des récits édifiants sur la nature instable de la dualité et les compromis éthiques qui en découlent. Même quand Jimmy prend une troisième identité dans les flash-forward post-Breaking Bad de Better Call Saul en tant que Gene Takovic, le manager de Cinnabon, il est exposé pour ses péchés en tant que Saul Goodman par un homme qui le reconnaît dans ses publicités.

Mais si Jimmy ne mérite pas de rachat comme Jesse Pinkman à travers les événements d’El Camino, il peut encore avoir droit à une fermeture émotionnelle. Alors que le sort de Better Call Saul de Kim est en jeu, il convient de noter que Jimmy a choisi Omaha, dans le Nebraska, pour son nouveau bail. Bien que se retrouver au Nebraska et gérer un cinabre soit lui-même le résultat d’une ligne jetable de Saul à la fin de Breaking Bad, Better Call Saul a apparemment pris le détail à cœur: la mère de Kim avait une plaque d’immatriculation du Nebraska dans ce flash-back susmentionné. Cela a conduit certains fans à croire que Better Call Saul se terminera avec Jimmy et Kim réunis dans, de tous les endroits, un putain de Cinnabon – et même si ce n’est pas dans les circonstances les plus heureuses, au moins ils seraient en vie.

C’est une proposition intéressante, mais sur une série qui a été scandaleusement imprévisible pour une préquelle et extrêmement efficace pour se frayer un chemin hors des coins narratifs, je serai surpris si Better Call Saul choisit la voie que beaucoup attendent d’eux. Et si les co-créateurs Peter Gould et Vince Gilligan choisissent réellement cette voie, ce serait probablement encore une coda sensible et émotionnelle – pas quelque chose qui ressemble à Bran Stark devenant le souverain des Sept Royaumes. En fait, à moins que la dernière saison de Better Call Saul ne soit un raté complet qui établit des comparaisons peu recommandables avec ce qui s’est passé à Westeros – quelque chose qui, compte tenu de la bonne foi de toutes les personnes impliquées dans la série, semble aussi peu probable que Mike Ehrmantraut décidant de passer le reste de la série portant un T-shirt Land of Enchantment et un short de basket-ball – la vraie conversation pourrait revenir à l’endroit où cette série appartient dans les annales de la grande télévision.

La cinquième saison de Better Call Saul était un chef-d’œuvre sombre et magnifique: un triomphe sur les plans de l’écriture, de la performance, de la cinématographie, de la direction et, bien sûr, des montages humides. C’était toujours un grand spectacle, quoique quelque peu sous-estimé, mais il n’y a jamais eu de meilleur moment pour dire l’autre partie silencieuse à voix haute: Better Call Saul a dépassé Breaking Bad. Le spectacle a pris les pièces composites d’une série très appréciée et a excellé à ses propres conditions. Il a transformé la lente dévolution de Jimmy en Saul écrasant son inévitabilité. Cela a fait de Kim Wexler non seulement un personnage digne du temple de la renommée de Breaking Bad, mais quelqu’un qui fait partie de la discussion pour les grands personnages de télévision de tous les temps. Pour le bien de mon éditeur, ne me lancez même pas sur le manque de nominations aux Emmy Awards pour Rhea Seehorn.

Une série opérant à ce niveau pendant une période prolongée est sa propre forme d’alchimie, quelque chose d’aussi pur que le ciel bleu de Heisenberg et magnifique comme une vue du désert du Nouveau-Mexique. Vraiment, que dire de plus? Mieux appeler Saul est tellement bon, mec.

