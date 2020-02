Pete Dunne dévoile la formation de l’équipe de tag avec Matt Riddle, les interactions avec Vince McMahon

Pete Dunne était le visage de NXT UK quand il est devenu une marque à la WWE, mais maintenant la marque se porte si bien qu’il a pu déployer un peu ses ailes et travailler davantage aux États-Unis.

Le Bruiserweight a passé plus de temps dans le NXT d’Orlando, mais il dit que Birmingham sera toujours sa maison et qu’il surveille de près NXT UK.

talkSPORT

Tyler Bate, Trent Seven, Alex McCarthy, Sean Hayes et Pete Dunne au WWE UK PC

En ce moment, Dunne vient de remporter le Dusty Rhodes Tag Team Classic avec un compagnon de lit improbable, Matt Riddle.

talkSPORT a rattrapé Dunne lors du week-end du Royal Rumble au Texas et la première chose que nous avons abordée a été de savoir comment cet appariement est devenu

“Donc, nous avions fait quelques matchs de tag sur des événements en direct, donc je ne sais pas si c’est de là que l’idée est née, mais c’était définitivement quelque chose dont j’étais heureux”, a expliqué Dunne. “C’est quelque chose hors de ma zone de confort, non? Et je me suis senti à l’aise de faire ces longs matchs épiques pendant ma course au titre.

“Je vais encore avoir des matchs sympas, mais je pense que nous serons plus connus pour parler et ce n’est pas quelque chose pour lequel je pensais être connu, non? J’ai hâte de voir ce qui en découle. Pour moi, certaines des personnes que je respecte le plus, comme William Regal et Kurt Angle, étaient ces incroyables lutteurs, parmi les meilleurs au monde, mais ils sont également connus pour faire rire les gens. Et c’est une grande partie de l’établissement de ce rapport avec le public. “

WWE

Pete Dunne et Matt Riddle était le Dusty Rhodes Classic

Dunne a absolument raison, et la foule a vu au Worlds Collide le timing comique que le champion NXT UK le plus ancien avait avec Riddle pendant leur segment promotionnel avec les Grizzled Young Vets.

Dunne a eu de nombreux moments marquants à travailler pour la WWE et il a organisé une tonne de super matches, donc nous étions curieux de savoir à quoi pourrait ressembler sa relation avec Vince McMahon.

«Je ne me souviens pas de la première chose qu’il m’a jamais dite, mais j’ai eu pas mal d’interactions avec lui et il a été absolument génial avec moi. Quand j’ai fait ce match RAW contre Enzo, il avait beaucoup de bonnes choses à me dire à la fin. Il a adoré le match. Il adorait le match qu’Adam [Cole] et j’ai eu à Survivor Series et il nous a toujours appréciés pour notre travail acharné alors oui, j’ai eu d’excellentes interactions avec lui. “

N’est-il pas intimidant cependant? Il y a un tas d’histoires qui circulent sur l’intimidation de McMahon et sur le personnage qu’il est, mais Dunne n’a pas eu cette ambiance.

Pete Dunne devient champion NXT UK

“C’est vraiment cool d’être avec quelqu’un comme ça. Je l’ai regardé à la télé pendant des années, c’est le plus gros talon de la lutte, c’est cool. Mais je ne suis pas une personne nerveuse, je me fais juste. Je ne suis pas embêté. Mais c’est vraiment cool d’être avec des gens comme ça », a déclaré Dunne.

Avec Dunne ne figurant pas sur les deux derniers NXT UK TakeOvers, de nombreux fans ont accepté qu’il pourrait avoir dépassé ceux pour l’instant.

Cependant, ils ont prospéré en son absence et il a été aux deux, il n’a pas lutté pour aider les coulisses.

Dunne a-t-il donc l’oreille de quelqu’un comme William Regal pour recommander des talents pour NXT UK?

“À 100%, je peux aller le voir à tout moment”, a affirmé Dunne. «Le fait est qu’il connaît déjà tout le monde. Mais, je vais aussi me battre pour les gens et dire que je pense que cette personne serait formidable. Sanglier était ma suggestion. Et non qu’il soit sous-utilisé, c’est le début [for him] dans NXT UK. Mais il y a tellement plus à montrer de lui. Cela arrivera finalement. Je vais donc certainement me battre pour les gens, mais ce n’est pas seulement William Regal. Il connaît évidemment beaucoup de talents britanniques, mais quelqu’un comme Matt Bloom viendra me voir et me dira ce que vous pensez de cette personne. Ils sont donc formidables et agréables à avoir autour parce que la façon dont le Royaume-Uni est, il n’y a pas de tension dans les coulisses. Tout le monde veut juste offrir le meilleur spectacle possible. »

BT Sport est le diffuseur en direct exclusif de la WWE au Royaume-Uni, montrant Raw, Smackdown, NXT et NXT UK ainsi que tous les plus grands événements PPV de l’année sur BT Sport Box Office. Abonnez-vous et regardez à la télévision ou sur l’application ou essayez le pass mensuel BT Sport.

.